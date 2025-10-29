«Guardería y la residencia de mayores nos ayudan contra el despoblamiento»

Villanueva de la Sierra es un municipio con un fuerte valor simbólico por ser pionero en la Fiesta del Árbol. ¿Cómo se conjuga esa tradición con las necesidades actuales de gestión municipal?

Es muy fácil, pues la Fiesta del Árbol, que se celebra en Villanueva de la Sierra desde 1805, la hemos heredado de nuestros ancestros. Cada uno de los vecinos tiene interiorizado desde su niñez la celebración de la Fiesta del Árbol, que está presente en nuestro día a día.

¿Qué retos comparte Villanueva de la Sierra con otros pueblos pequeños de Extremadura y qué soluciones propias se están aplicando aquí?

Uno de los más importantes, que compartimos con las comarcas limítrofes, es el problema de la recogida de la aceituna. Va a empezar la recolección de la manzanilla cacereña y los agricultores no tienen precio. Ese es un problema grave. Necesitamos la intervención de las administraciones. Otro problema importante es la falta de empresas, lo que se traduce en menos oportunidades a los jóvenes, para que decidan quedarse en sus pueblos. Tenemos problemas de mantenimiento de las infraestructuras y pavimentación de las calles, el deterioro del saneamiento y de la red de agua potable. En los pueblos pequeños todo son problemas grandes, porque si arreglas una cosa tienes que dejar otras fuera.

La cercanía al ciudadano es uno de los grandes valores del municipalismo. ¿Cómo se traduce esa cercanía en su forma de gobernar día a día?

En los pueblos pequeños nos conocemos todos. Vas por la calle y los vecinos te abordan para contarte sus problemas. Si es un problema sencillo lo solucionas en el acto. Lo bueno que tiene la política municipal es que conoces al vecino y a su familia entera. Siempre estás a su lado.

La despoblación sigue siendo uno de los grandes desafíos. ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde el municipio para mantener la población e incluso atraer a nuevos vecinos?

Estamos haciendo un esfuerzo ímprobo, porque tenemos una residencia de mayores de gestión municipal. Estamos manteniendo a más de quince familias durante todo el año. También tenemos una guardería que tiene mucho éxito, con 16 niños. A las familias les cobramos un precio simbólico. Ahora mismo la guardería es muy útil para que los padres puedan ir a la recolección de aceitunas.

La cooperación entre ayuntamientos parece clave en comarcas como la Sierra de Gata. ¿Qué proyectos conjuntos destacaría y qué beneficios concretos han aportado?

Desde que constituyeron las mancomunidades éstas son un gran alivio para los pueblos. En servicios básicos como la recogida de basuras, talleres, servicios sociales, disciplina urbanística, son básicas. Ahora tenemos un proyecto para potenciar el turismo en Sierra de Gata y Hurdes. Estamos creando un ente gestor para impulsarlo. Los pueblos no podrían mantenerse sin las mancomunidades.