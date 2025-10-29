«Impulsaremos un polígono industrial para favorecer el emprendimiento»

¿Cuáles son los proyectos y obras más relevantes que el Ayuntamiento está ejecutando actualmente en Aldeacentenera?

Estamos construyendo un pabellón multiusos, ya que hasta la fecha Aldeacentenera no contaba con ningún recinto cubierto y cerrado para celebrar actividades sin tener que depender de la climatología. De la misma manera, tenemos en marcha la construcción de la pista de pádel que esperamos que sea una realidad antes de Navidad. En los dos casos anteriores la obra está ya licitada. A la pista de pádel solo le queda montarla sobre la base. La ampliación del gimnasio es también otro de los proyectos más demandados, ya que la zona de máquinas se queda pequeña en la actualidad. A través de un programa del Sepe vamos a rehabilitar un antiguo matadero y convertirlo en centro joven.

En materia de infraestructuras y servicios, ¿qué mejoras se consideran prioritarias para el municipio en este mandato?

Junto a las ya citadas, vamos a poner en marcha un polígono industrial, readquiriendo terrenos municipales, que en su día se vendieron a particulares, pero que en su mayoría no los quiere ahora. Nuestra idea es que el ayuntamiento pueda realizar poco a poco naves para poder alquilarla a bajo coste a empresas de nueva creación o gente joven que quiera emprender. También estamos abiertos a que empresas de fuera pongan en Aldeacentenera su sede social en este polígono.

¿Cómo se está trabajando desde el Ayuntamiento para modernizar instalaciones públicas y hacerlas más sostenibles y accesibles?

Nosotros concurrimos todos los años a las subvenciones de las administraciones públicas para el autoconsumo energético. La residencia de mayores, que acabamos de abrir este año, está totalmente abastecida por ese sistema para que el consumo de luz y agua sea el mínimo. Durante esta legislatura y la anterior hemos instalado placas solares en todos los edificios municipales, el último ha sido el gimnasio. Ahora vamos a hacer lo mismo en el colegio. El teatro, la depuradora de la piscina, la residencia de mayores, la antigua residencia (que se convertirá en albergue municipal también tiene placas de autoconsumo), el centro médico, el edificio del ayuntamiento y el centro del mayor. De hecho hemos puesto en marcha recientemente la comunidad energética para que los vecinos se puedan beneficiar.

El mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos es esencial en un municipio rural. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo recientemente en este ámbito?

Todos los años destinamos 80.000 euros en la mejora de caminos. Este año hemos hecho una circunvalación para sacar del casco urbano el paso de los vehículos pesados, con un coste de 500.000 euros. Todos los años hacemos una lista de los caminos que están en peor estado y realizamos una limpieza de cunetas y desbroce en el casco urbano y caminos más usados. Además de las subvenciones que recibimos de la Diputación de Cáceres para el mantenimiento de calles, el propio ayuntamiento tiene una partida específica para el arreglo de las mismas.

¿Qué proyectos cree que serán clave para impulsar el desarrollo económico y frenar la despoblación en Aldeacentenera?

Uno de ellos es la creación del polígono industrial para que pase de manos privadas a públicas. El objetivo es que las empresas que están se mantengan y las que quieran venir tengan facilidades para instalarse.

¿Qué importancia tienen la colaboración institucional y la participación ciudadana a la hora de diseñar y ejecutar los proyectos municipales?

Mucha. Si los vecinos no están conformes o no cuentas con ellos a la hora de desarrollar proyectos no tiene sentido gobernar. El polígono industrial, la ampliación del gimnasio, el centro joven y el Pabellón Multiusos son, por ejemplo, muy demandados por la población.