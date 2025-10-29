«Nuestro lema: el pueblo hace al pueblo»

Alejandro Broncano no es un alcalde cualquiera. Atiende a un consistorio y a una oficina delegada, pues además de alcalde de Campo Lugar (417 habitantes), lo es también de su pedanía, Pizarro (385 habitantes) y lo hace teniendo siempre presente las necesidades de ambas en su gestión del día a día.

¿Cuáles son las obras y proyectos más destacados que el Ayuntamiento está ejecutando actualmente en Campo Lugar y Pizarro?

Actualmente, en Campo Lugar estamos terminando de preparar el albergue municipal, al que hemos dotado de patio, mobiliario y otras necesidades. En Pizarro y Campo Lugar estamos poniendo placas solares para disminuir el gasto público. Otras actuaciones son la reforma en el Cuartel de la Guardia Civil, mejoras en Casas de la Cultura, Naves Multiusos y Cementerio Municipal.

En materia de infraestructuras, ¿qué actuaciones considera prioritarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos de ambas entidades?

Nuestra gestión la desarrollamos según surgen las necesidades en cada momento, invirtiendo indistintamente en un pueblo u otro. Por ejemplo, ahora mismo es necesario crear un albergue porque estamos en pleno camino Mozárabe.

Tenemos en mente dos actuaciones, una que ya está en proceso, gracias a tres administraciones como la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura. Se trata del acceso por carretera a Pizarro, una entrada que no cumple con la reglamentación y donde ha habido muchos accidentes. Por fin después de más de 61 años, va a hacer realidad esta carretera. Ahora podrán acceder sin ningún problema agricultores y ganaderos, motor económico de Campo Lugar como de Pizarro.

En Campo Lugar, necesitamos un centro de interpretación y museo etnográfico en los que estamos ya trabajando, aunque no menos importante es la ampliación de nuestra residencia de ancianos. Actualmente, contamos en ella con 17 plazas residenciales, pero queremos ampliarla. Hemos presentado un proyecto y estamos a la espera de que la Junta de Extremadura lo valide.

¿Cómo se está gestionando la financiación de los proyectos municipales y qué apoyo reciben los municipios de otras administraciones?

Nosotros hacemos obras con remanente de tesorería, siempre que sean obras necesarias y urgentes, como, por ejemplo, pavimentaciones de calle, arreglos de tubería, arreglos en cualquier edificio público como pintura, humedades… Otras fuentes de ingresos son las subvenciones de la Junta de Extremadura o la Diputación Provincial de Cáceres.

La modernización de servicios públicos es una demanda creciente. ¿Qué medidas se están implementando en Campo Lugar y Pizarro en este sentido?

En Campo Lugar y Pizarro tenemos varias cosas que nos diferencian del resto de municipios. Una vez al mes se recogen, por ejemplo, los enseres por parte del ayuntamiento, lo que significa una gran ayuda para las personas mayores. Luego, está el tema de las citas médicas. El ayuntamiento se encarga de reorganizarlas para que nadie se quede sin ser visto en el día que lo necesita. También estamos implementando las entradas inteligentes a los edificios municipales. Por ejemplo a los gimnasios municipales ya no se accede con una llave, sino con huella dactilar o con una tarjeta.

Aparte del bando móvil, tenemos otro medio de comunicación con los vecinos que no es oficial, pero sí necesario en municipios como el nuestro: los pregones de WhatsApp a través de listas de difusión.

¿Qué proyectos de futuro contempla para dinamizar los municipios y frenar la despoblación en la zona?

Por un lado, ponemos más fácil el acceso a la vivienda en Campo Lugar o Pizarro, pues no se tributa la plusvalía. Hemos bajado los impuestos en general y los vehículos de más de 25 años no tributarían. También hay ventajas para los niños y niñas escolarizados en ambos municipios, como los libros gratis. Damos una ayuda de mil euros para todos los recién nacidos.

Otro gran aspecto es la dinamización cultural y deportiva a través de talleres de la memoria para los mayores, clases dirigidas en el gimnasio, clases de pádel, clases de spinning... Igualmente, tenemos ludoteca a partir de 3 años y actividades del otoño cultural, especialmente en días señalados del año. Nuestro equipo de gobierno tiene una idea clara: por mucho que lo organice el ayuntamiento, si el pueblo no está no se van a poder realizar estas actividades. El pueblo hace al pueblo. Ese es nuestro lema.