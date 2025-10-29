Majadas de Tiétar y el milagro de su dehesa boyal

Majadas de Tiétar es un pueblo agrícola y ganadero en pleno corazón del cultivo de tabaco y pimiento de Extremadura. Su ayuntamiento es ejemplo de gestión de su dehesa boyal, ya que, de un total de 800 hectáreas (110 hectáreas de tierras arables), 60 están destinadas al cultivo de tabaco y 20 al pimiento rojo. Para este último cultivo se está preparando un molino destinado a la producción de Pimentón de la Vera.

Las tierras municipales son gestionadas directamente por el consistorio, lo que redunda en beneficios para sus vecinos. El tabaco de Majadas de Tiétar es para los majadeños y el principal motor económico. Así lo explica su alcalde, Aniceto González, un regionalista que empalma mayorías absolutas legislatura tras legislatura. «Somos el único municipio del mundo que gestiona directamente la explotación de 150.000 kilos de tabaco amarillo, que tras ser sembrado, trasplantado, cultivado, recolectado, secado y manufacturado entregamos a Cetarsa para su procesado. La producción de cáscara de pimiento secado al humo para hacer Pimentón de la Vera es de unos 50.000 kilos anuales», explica.

Transporte de las hojas de tabaco a los secaderos de biomasa. / EL PERIÓDICO

Estamos en época de recolección de tabaco y pimiento. El Ayuntamiento de Majadas de Tiétar dispone de una explotación dotada con maquinaria para su repele y su posterior secado en secaderos alimentados por biomasa. Además, la tierra proporciona empleo temporal a los vecinos. De hecho se estima en 6.000 los jornales que tanto pimiento como tabaco generan al año entre personal fijo y eventual.

La dehesa municipal tiene 800 hectáreas, de las que 600 hectáreas están arrendadas a un ganadero por seis años. Allí pastan sus ovejas y vacas, lo que también se traduce en ingresos para el consistorio.

Trabajos de recolección de tabaco mecanizados. / EL PERIÓDICO

Agustín Rodríguez, técnico municipal responsable de desarrollo local, explica que la filosofía de la explotación siempre ha sido permitir el desarrollo endógeno de Majadas de Tiétar. «Teníamos claro que el desarrollo pasaba por ser nosotros quienes promoviésemos junto con el sector privado la mayor actividad posible. Creamos la mayor mano de obra posible, principalmente destinada a mujeres, lo que propicia que la familia se establezca. La residencia de mayores de Majadas también es ejemplo de este tipo de gestión, pues en ella el 95% de sus trabajadores son mujeres. Todo esto forma parte de una gran estrategia de dinamización local que acaba fijando población en el territorio, siempre respetando la autosostenibilidad de los proyectos. De hecho, nuestra pirámide poblacional es distinta a la de otros pueblos con 1.400 habitantes, una pirámide joven, que permite que el pueblo tenga a medio plazo un horizonte de permanencia», indica.

Recogida de pimiento para Pimentón de la Vera. / EL PERIÓDICO

La dehesa boyal de Majadas de Tiétar arranca en los años ochenta, pero no fue hasta la primera década de los años 2000 cuando la población se convirtió en un importante cultivador de tabaco y pimiento. «Fue cuando se decidió que el tabaco era la mejor alternativa al tabaco. Ningún cultivo dinamiza tanto la economía. También identificamos el pimiento como cultivo de futuro. Por eso iniciamos la reconversión de los dos cultivos y nos convertimos en productores profesionales. La dehesa boyal pasó de ser un apoyo a convertirse en una explotación moderna y eficiente que elabora un producto de calidad», explica Agustín Rodríguez.