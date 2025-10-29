«Va a ser la mayor obra de toda la historia de la democracia en Piornal»

¿Qué proyectos y obras están en marcha actualmente en Piornal y cómo contribuirán a mejorar la vida cotidiana de los vecinos?

Nuestra obra prioritaria es el Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados para personas mayores y de referencia comarcal de Piornal, del que actualmente se está modificando el proyecto. Es la mayor obra que vamos de toda la historia de la democracia en Piornal y va a contribuir a prestar un servicio indispensable no solo para los mayores del pueblo, sino para toda la comarca, y a la vez que va a generar un número importante de puestos de trabajo.

También ya están finalizadas las obras de la Hospedería La Serrana de la Diputación de Cáceres. El día 3 de noviembre finaliza el plazo de licitación para la gestión del hotel. A la vez de servicios de restauración y alojamiento, también se crearán puestos de trabajo.

En materia de infraestructuras, ¿cuáles son las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento para este mandato?

Otra de las prioridades es un aparcamiento y mejora de accesibilidad en la Garganta del Caozo, para que haya una buena convivencia entre agricultores y turistas. También otra de las infraestructuras que estamos haciendo es un mirador, Veravalle, en un punto destacado del pueblo, que va a fomentar y a favorecer la atracción de turismo. En las próximas semanas abrirá sus puertas un centro de interpretación de la naturaleza, en el que que hemos recuperado un majar antiguo de cabra. Vamos a tratar de tenerlo abierto el mayor número de tiempo posible para senderistas y turistas.

Continuamos con el proyecto de los castañares públicos. Tenemos unas 141 hectáreas para transformarlas en plantación de castaños y las venderemos a los vecinos.

¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en el mantenimiento y mejora de calles, plazas y espacios públicos del municipio?

En los dos primeros estos años de legislatura no hemos pavimentado muchas calles, pues hemos dado prioridad a otras situaciones que teníamos en el pueblo. Pero estos dos últimos años vamos a reforzar este aspecto aprovechando todos los planes extraordinarios de Diputación de Cáceres para mejora de calles y pavimentos.

También va a comenzar en breve toda la pavimentación de la travesía del pueblo, con un acerado en la carretera de Pasarón.

¿Cómo se está trabajando desde el Ayuntamiento para modernizar los servicios municipales y adaptarlos a las nuevas necesidades de la población?

Creo que es importante favorecer y fomentar la cercanía de la Administración al vecino y para eso estamos mejorando desde el punto de vista digital, para tener una gestión más ágil, más cercana, más fácil para todo el mundo. También tenemos distintos servicios para que nuestros vecinos no se tengan que desplazar a otras poblaciones mayores, como pueden ser el catastro, agentes forestales para tramitar cualquier tipo de documentación y ayudar a nuestros agricultores.

¿Qué proyectos considera estratégicos para impulsar el desarrollo económico y social de Piornal y combatir la despoblación?

Pues, sobre todo, hay que ayudar a las empresas privadas que se quieren instalar en nuestro pueblo, la mayoría están relacionadas con el turismo. Desde el consistorio tenemos que ayudar a la puesta en marcha de nuevas empresas

¿De qué manera la colaboración con otras administraciones y la participación ciudadana están siendo clave en la gestión municipal actual?

Pues yo creo que sobre todo en la gestión municipal hay que dejar a lado los colores y hay que trabajar con las distintas Administraciones priorizando el interés de la gente, que para eso nos han elegido. Tengo buena comunicación con la Junta de Extremadura y con la Diputación Provincial. Eso beneficia a mi pueblo y siempre que sea así los colores deben quedarse atrás.