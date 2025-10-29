«La mejora de las infraestructuras y los servicios básicos es prioritaria»

Sonia Cid, alcaldesa de Carrascalejo parece tener la respuesta en su segunda legislatura al frente del consistorio. La alcaldesa se siente orgullosa de contar con la ayuda de vecinos y asociaciones locales para poder conseguirlo. El restablecimiento y mejora de los servicios esenciales es el objetivo de su equipo para mantener la población residente y afianzar el arraigo de los vecinos del fin de semana vacacionales.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Carrascalejo hoy en materia de servicios públicos municipales (agua, limpieza, alumbrado, recogida de residuos)?

La mejora de las infraestructuras (agua y luz) es prioritaria en pueblos como el nuestro, de pequeñas dimensiones, con presupuestos bastante limitados. La presa que nos abastece junto con Villar del Pedroso da problemas en la zona de muro. Está en mal estado con un índice de peligrosidad.

Después de muchos años de trabajo a través de la Junta de Extremadura la obra de conexión con el pantano de Valdelacasa es una realidad que está finalizando su primera fase. Con un presupuesto de 2 millones de euros, que permite asegurar el abastecimiento de agua en caso de sequía. Hemos aprovechado para hacer un pozo de sondeo no solo para ganaderos, sino también para utilizar en caso de incendios. El reto es comenzar la segunda fase, que supondrá el arreglo del pantano de Carrascalejo. Eso unido a las mejoras que el Ayuntamiento afronta en la Etap y con la colaboración de MásMedio de Diputación de Cáceres y la digitalización del agua nos permitirá asegurarnos un abastecimiento eficaz y responsable en breve.

¿Cómo se organiza el presupuesto municipal para atender las prioridades locales, y qué criterios utilizan para decidir en qué invertir primero?

Primero invertimos en la mejora de las infraestructuras y todo lo que tenga que ver con los servicios básicos y esenciales para la población: gestión de agua, mejora de caminos públicos y dotación de servicios

Priorizamos obras de mejora y pavimentación. Tratamos de hacer menos tramos pero para que la zona subterránea quede totalmente nueva (abastecimiento y saneamiento). Damos prioridad a una calle principal y, si tenemos presupuesto, continuamos por una calle más antigua.

En cuanto al desarrollo urbano y la ordenación del territorio, ¿qué planes tienen para vivienda, movilidad y espacios públicos?

Aprobar el plan general es un reto que, aunque complicado, no desistimos y seguimos trabajando porque supondría un desarrollo importante para la ordenación urbanística del municipio y beneficio para los vecinos que quieren construir sus casas. Seguir sumando espacios públicos que ofrezcan nuevos servicios vecinales. En esta legislatura se ha dotado al pueblo de gimnasio, servicios de espacios esenciales con fisioterapia, peluquería y podología, modernización de los parques infantiles y renovación de las pistas polideportivas, complejos de piscina municipal y espacios naturales de ocio. Todo ello teniendo en cuenta la accesibilidad para todas personas.

¿Cómo se relaciona el ayuntamiento con iniciativas ciudadanas y asociaciones locales para fomentar la participación en las decisiones municipales?

La asociación cultural compuesta por 400 personas junto con la asociación de jubilados y la sociedad de cazadores son fundamentales en la colaboración y el desarrollo de distintas actividades e iniciativas para todos los vecinos. Con todos ellos mantenemos buena sintonía.

Somos una institución abierta para todos vecinos a los cuales nos dirigimos por distintas vías para informarles de toda la gestión municipal y puedan trasladarnos sus iniciativas, opiniones por distintas vías.

¿Qué políticas o acciones han impulsado para atraer inversiones, mejorar el empleo local y evitar la despoblación en Carrascalejo?

Todas nuestras políticas se basan en mejorar la vida de cada uno de los vecinos fomentando el empleo a través de los distintos planes que nos llegan y que afortunadamente cubren la baja tasa de paro que tenemos. Trabajamos en apoyar inversiones en el sector turístico a través de las ayudas que se ofrecen en el grupo de acción local., sin olvidarnos intentar atraer y arraigar más población manteniendo el pueblo vivo.