«El municipalismo debe responder a las necesidades de cada población, con una participación ciudadana efectiva»

Desde su experiencia como arquitecta, ¿cómo considera que el municipalismo puede contribuir a un urbanismo más sostenible y adaptado a las necesidades de los ciudadanos?

El municipalismo debe responder a las necesidades de cada población; la participación ciudadana es muy importante para el desarrollo de cualquier plan local, pues permite que los vecinos se impliquen en la consecución de las normativas o los planes que vayan a implementarse. Es fundamental que el ciudadano de a pie nos aporte sus necesidades y en función de estas establecer respuestas. Tiene que ser una participación efectiva para dar respuesta a todo aquello que nos demandan. Eso sí, estas respuestas hay que filtrarlas por un equipo técnico y jurídico, para que no exista inseguridad jurídica y se originen problemas a futuro con incumplimientos normativos. Me parece muy importante escuchar a los ciudadanos y establecer sinergias y actuaciones que sirvan para mejorar la vida de ellos en el ámbito en el que habitan, que es el municipio.

¿Qué papel cree que deben jugar los colegios profesionales, como el de arquitectos, en la planificación y gestión municipal de los territorios?

En el Colegio de Arquitectos de Extremadura asesoramos y velamos por la calidad tanto a los municipios como al resto de administraciones locales y autonómicas. El Colegio de Arquitectos de Extremadura no solamente es una institución que revisa proyectos para la obtención de licencias, sino que coordinamos también las políticas que se quieren implementar y ayudamos a las administraciones y asesoramos la calidad del entorno construido. Desde el COADE ya venimos colaborando con muchos ayuntamientos para facilitarles la información y la tramitación de las licencias urbanísticas; tenemos además convenios con algunos de ellos en los que el visado del proyecto se utiliza directamente para la obtención de licencias.

También colaboramos con las administraciones locales en el asesoramiento para la elaboración de pliegos para concursos de arquitectura y de urbanismo y para otras convocatorias necesarias Velamos por la seguridad jurídica y por mejorar la calidad del entorno construido y que habitamos.

En Extremadura, con numerosos municipios pequeños, ¿cuáles son los principales retos que observa para la aplicación de políticas urbanísticas eficaces a nivel local?

El mayor problema de los municipios pequeños es la falta de medios para llevar a cabo las políticas urbanísticas que se necesitan. Los municipios pequeños, muchas veces, no tienen un equipo técnico adecuado y tienen que buscarlo fuera y les es muy difícil administrar ellos cómo se deben hacer los planes. Son necesarias además dotaciones económicas para que puedan llevarse a cabo estos planes correctamente.

¿Cómo puede el municipalismo impulsar la participación ciudadana en decisiones sobre el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio?

Creando foros con los ciudadanos que sean efectivos y cuyas conclusiones se hagan públicas para que se pueda participar abiertamente. Una vez se establecen unas conclusiones mediante un equipo técnico y jurídico hay que elaborar esos planes y proyectos que se necesiten en cada lugar para mejorar la vida de los ciudadanos.

Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué herramientas o estrategias recomendaría a los ayuntamientos para mejorar la calidad de los espacios públicos en sus municipios?

Una vez que se han estudiado las necesidades que tienen cada población, barrio, o entorno, la herramienta más adecuada o la estrategia es crear un equipo técnico que recoja todas aquellas demandas. Este equipo debe establecer soluciones y que estas soluciones sean sostenibles en el tiempo. Cuando hablamos de una solución sostenible entendemos que no afecte negativamente al futuro. Por ejemplo, estrategias en cuanto a la movilidad y accesibilidad de los ciudadanos, establecer criterios para que no haya segregación social, que todos los ciudadanos tengan recorridos peatonales adecuados, que dé respuesta a cada parte de la sociedad (mayores, niños…); en fin, siempre dando respuesta a cada una de las necesidades.

¿Considera que existe suficiente coordinación entre las administraciones locales y los profesionales del urbanismo y la arquitectura para garantizar un desarrollo equilibrado de los municipios?

Más que coordinación entre los municipios y los profesionales hablaría de coordinación a la hora de elaborar las normativas y los planes. Los profesionales de la arquitectura y del urbanismo estamos inmersos en la consecución y el cumplimiento de unas normativas preexistentes que muchas veces están anticuadas, que se han creado a lo mejor con un carácter más global y no se ha escuchado a los ciudadanos para su redacción. Ahí es donde entra el conflicto entre la administración y los profesionales. Hay que redactar normativas y unos planes que respondan a las necesidades de cada lugar y así evitaremos que haya conflictos.