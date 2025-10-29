«Necesitamos una reforma profunda del sistema de financiación local»

¿Cuáles son las principales dificultades que afronta un ayuntamiento como el de Valdefuentes en su día a día y cómo se están superando desde su equipo de gobierno?

La lucha contra el despoblamiento y el Reto Demográfico son las mayores dificultades a la que nos enfrentamos la mayoría de los municipios, para ello debemos generar oportunidades tanto en empleo como en el acceso a la vivienda, además de optimizar los recursos con los que contamos, intentando dar los mayores y mejores servicios posibles a nuestros Vecinos, mejorar las infraestructuras, la participación local y la creación de un entorno atractivo para nuestros jóvenes mediante la rehabilitación de viviendas y la promoción del turismo y de nuestra cultura y resto de atractivos con los que contamos en nuestra localidad.

¿Considera que los municipios cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades reales de sus vecinos, o es necesaria una reforma del sistema de financiación local?

Por supuesto que no contamos con los recursos suficientes, necesitamos una mayor financiación, los Ayuntamientos somos la Administración más cercana a los ciudadanos y la primera a la que estos acuden ante cualquier problema o necesidad, de ahí que para atender esas necesidades se nos debe dotar de mayores recursos y por extensión de mayor financiación; es necesaria una reforma profunda del sistema de financiación local para garantizar la calidad de los servicios públicos y afrontar las crecientes demandas ciudadanas.

Valdefuentes es un municipio con un importante valor patrimonial y cultural. ¿Cómo se combina la conservación de ese legado con el impulso al desarrollo económico y la creación de empleo?

Valdefuentes es un pueblo cargado de historia, de tradiciones, de cultura, vivo, abierto, acogedor, con un gran potencial económico, social y turístico, por la situación geográfica en la que nos encontramos y por el carácter emprendedor de los Valdefuenteños, de ahí las numerosas empresas agroalimentarias que existen en la localidad, y que elaboran exquisitos productos como: Quesos y Crema de Valdefuentes, Embutidos, Vinos, Dulces, Bombones, Pan, Aceite, etcétera, que tienen su escaparate en la Feria Agroalimentaria que se celebra en la primera quincena del mes de Marzo, recientemente reconocida por la Junta de Extremadura como Fiesta de Interés Turístico Regional, al margen de otras empresas de forja, de madera, de construcción, de transporte, de alojamiento, de servicios, etc. Es también un pueblo dinámico y activo, donde las distintas Escuelas municipales y las Asociaciones desarrollan un papel muy importante; y con un gran potencial turístico, pues entre nuestros atractivos podemos citar: el Convento y el Claustro de San Agustín, que está considerado como una de las 7 maravillas de la Comarca, nuestra arquitectura popular: los Esgrafiados, reconocida también nuestra localidad por el Gobex como Capital Regional del Esgrafiado, nuestro paisaje, nuestra dehesa, o nuestra exquisita gastronomía; todos estos recursos y atractivos hacen que Valdefuentes sea un pueblo con futuro y cargado de grandes oportunidades.

¿Qué medidas concretas está promoviendo el Ayuntamiento para fijar población y atraer a nuevos residentes o emprendedores al municipio?

Además de la Formación a través de distintos programas (Colaborativo, Escala) y de Formación de Cooperativas en Economía Social y Desarrollo Sostenible, de destinar una parte muy importante de los Planes Provinciales a la creación de empleo, de Promocionar, Conservar e Impulsar nuestros diferentes atractivos turísticos, culturales, arquitectónicos, gastronómicos, etc., estamos inmersos en distintos Proyectos para impulsar la generación de empleo y fijar la población como: Embarcadero de Empresas, Parque Empresarial, Construcción de Aeródromo, Acondicionamiento y Mejora Paraje de Casillas, etcétera.

¿Cómo valora el papel de la Diputación de Cáceres en el apoyo al municipalismo y qué tipo de colaboración considera más eficaz para pueblos como Valdefuentes?

La labor y el apoyo de las distintas Instituciones ya sean provinciales, regionales, nacionales o europeas es fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos, sin ellas es casi imposible llevar a cabo la mayoría de los proyectos que queremos implementar en nuestras localidades; en Valdefuentes en concreto dependemos mucho de esas ayudas, ya que somos una de las localidades con los impuestos más bajos, con respecto al IBI tanto Urbano como Rústico es el más bajo de toda Extremadura, además prestamos y mantenemos servicios (Recogida de Basura, Escuela de Música, Escuela de Deportes, etc.) cuyo coste es mayor que los ingresos que obtenemos, de ahí que tengamos que realizar un enorme esfuerzo en la contención del gasto para mantener el equilibrio presupuestario.

Desde su experiencia como alcalde, ¿qué cambios cree que serían necesarios para fortalecer el municipalismo y dar más voz a los pequeños ayuntamientos en la toma de decisiones regionales y nacionales?

Desde mi humilde opinión como los municipios cada vez prestamos más servicios, creo que se nos debería dotar de una mayor financiación, fórmulas de coordinación y representación más efectivas para compartir recursos y tener presencia en debates regionales y nacionales, y la simplificación de la burocracia para mejorar la gestión y el acceso a fondos. Además de facilitar la liberalización de suelo para la construcción de viviendas, ayudas no solo en lo económico para la financiación de proyectos que generen empleo, sino también apoyo técnico para la redacción de otros proyectos potencialmente subvencionables a nivel europeo, creo que estamos dejando escapar una gran oportunidad, en este sentido las mancomunidades y los grupos de acción local tienen mucho que decir.

Y que aquellos organismos donde estamos representados todos los municipios como la FEMP o la FEMPEX, no sean solo organismos meramente consultivos, si no que se les dote económicamente y tengan autonomía para financiar proyectos que consideren interesantes.