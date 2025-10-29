«Cada nuevo servicio e infraestructura ayuda a fijar población en el municipio»

¿Qué proyectos y obras municipales están en ejecución actualmente en Valencia de Alcántara y qué beneficios aportarán a los vecinos?

Algunos de los proyectos y obras municipales que actualmente estamos ejecutando en nuestro municipio, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, son los siguientes:

La ampliación del Centro de Personas con Discapacidad para personas con discapacidad, con el objetivo de dar servicio de residencia a todos los usuarios que utilizan estas instalaciones. Queremos ofrecer un servicio completo para que sus usuarios tengan las mejores condiciones posibles.

La apertura de un nuevo Gimnasio Municipal, que mejorará la oferta de instalaciones y servicios deportivos de la localidad, la cual ya es muy completa.

La apertura del nuevo Albergue Municipal, que será una infraestructura turística muy importante de cara a la futura ruta que enlazará con el Camino de Santiago por la ruta portuguesa, la cual pasará por nuestro municipio.

Estamos en fase de licitación para la nueva redacción del Plan General Municipal, un documento clave para la ordenación territorial y urbanística sostenible de nuestro municipio. Este plan nos permitirá planificar el desarrollo futuro de Valencia de Alcántara, asegurando un crecimiento ordenado y respetuoso con nuestro entorno.

En materia de eficiencia energética, ¿cuáles son las actuaciones prioritarias que se ha marcado el Ayuntamiento para este mandato?

Una de nuestras prioridades para esta legislatura es la realización de proyectos y actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, es decir, estamos enfocando todos los recursos de financiación que podemos obtener en realizar actuaciones en edificios municipales para mejorar su eficiencia energética y su sostenibilidad económica. Un claro ejemplo será el inicio inminente de la licitación de las actuaciones en el Colegio Público General Navarro y Alonso de Celada para la instalación de aerotermia y energía fotovoltaica para su autoconsumo. Igualmente, ya se iniciaron los trámites para la creación de una Comunidad Energética, actualmente estamos trabajando conjuntamente con el asesoramiento de la Diputación de Cáceres para seguir desarrollándola y para ponerla en funcionamiento lo antes posible.

¿Cómo se está trabajando en la mejora y modernización de instalaciones públicas para hacerlas más accesibles y sostenibles?

A la hora de mejorar la accesibilidad y sostenibilidad de nuestras instalaciones públicas, siempre trabajamos con estos objetivos:

Accesibilidad universal: Garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y disfrutar de los servicios municipales.

Sostenibilidad ambiental: Reducir el impacto ambiental de nuestras instalaciones, contribuyendo a un entorno más saludable.

Conservación del patrimonio: Adaptar nuestras infraestructuras sin comprometer su valor histórico y cultural.

El mantenimiento de calles, caminos rurales y espacios públicos es una demanda constante. ¿Qué actuaciones recientes destacaría en este ámbito?

Aparte del núcleo urbano principal de Valencia de Alcántara, contamos con nuestro bien precioso que es La Campiña, en la cual se encuentran numerosas pedanías que requieren de un mantenimiento continuo también en cuanto a calles, camino, iluminación, espacios públicos, etc. También, dado nuestro extenso término municipal, se cuenta con un gran volumen de caminos rurales. Para todo ello, nos exige un esfuerzo muy grande e incluso nos imposibilita en muchos casos el poder llegar a todo, dado con los recursos limitados con los que se cuenta. Como ejemplo, a través del Plan de Pedanías de Diputación de Cáceres, todos los años se desarrollan actuaciones pavimentaciones, redes y/o espacios públicos en las distintas pedanías. Igualmente, todos los años se dedica una importante parte de los fondos para mantener parques, calles, parques infantiles, iluminación exterior, etc. En cuanto a los caminos rurales, a través del parque de maquinaria de Mancomunidad y los recursos propios del Ayuntamiento, se acometen arreglos y mantenimientos de los mismos, siempre primando la prioridad de los mismos.

¿Qué proyectos considera clave para potenciar el desarrollo económico y social de Valencia de Alcántara, así como para frenar la despoblación?

Considero que cualquier actuación y proyecto que redunde en mejorar los servicios e infraestructuras del municipio, ayudará en gran medida a fijar a la población, y sobre todo, a atraer a personas. Actualmente, nuestro principal objetivo es el mantenimiento de todos los servicios e infraestructuras existentes, y la creación y dotación de todos aquellos nuevos, que puedan generar un entorno donde cualquier persona pueda desarrollar su vida profesional y familiar en condiciones de bienestar e igualdad.

¿Qué papel juegan la colaboración con otras administraciones y la participación ciudadana en el impulso de los proyectos municipales más importantes?

La colaboración con otras administraciones y la participación ciudadana son pilares fundamentales para el éxito y el impulso de los proyectos municipales en Valencia de Alcántara.

Por un lado, trabajar de la mano con la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Gobierno central nos permite acceder a recursos, subvenciones y apoyo técnico indispensables para llevar a cabo obras y mejoras en nuestro municipio. Esta cooperación facilita la ejecución de proyectos clave, desde la modernización de infraestructuras hasta la mejora de servicios públicos, asegurando una mayor eficacia y alcance en nuestras acciones. Por otro lado, la participación activa de los vecinos es esencial para que los proyectos respondan verdaderamente a las necesidades y prioridades del municipio.

La combinación de una colaboración institucional sólida y una ciudadanía comprometida es la fórmula que nos permite avanzar de manera conjunta hacia un municipio más próspero, inclusivo y sostenible.