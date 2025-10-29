«Nuestro principal reto es la falta de financiación para costear los servicios que se ofrecen a la ciudadanía»

¿Cuáles considera que son los principales retos a los que se enfrentan los pequeños municipios como Aldea del Cano en materia de financiación y competencias?

El principal reto es la falta de financiación para costear los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, muchos de los cuales no son competencia municipal y deben asumirse ante la demanda vecinal.

En localidades de tamaño medio o pequeño, mantener servicios de calidad puede ser complicado. ¿Qué estrategias está aplicando su equipo de gobierno para garantizar servicios básicos como el transporte, la sanidad o la atención a mayores?

Mantenemos servicios públicos esenciales con presupuesto municipal. Esto incluye la escuela infantil y el sostenimiento de políticas sociales, como la residencia de mayores y el programa de ayuda a domicilio.

¿Qué papel cree que deben desempeñar los municipios en la lucha contra la despoblación y cómo se está abordando este desafío desde Aldea del Cano?

El municipio debe asumir un papel de liderazgo como institución más cercana. En Aldea del Cano, abordamos la despoblación con tres líneas estratégicas:

1. Igualdad de Oportunidades: Ofertar servicios públicos equiparables al entorno urbano (educación, sanidad, atención a mayores, Universidad Popular, etc.) y fomentar el asociacionismo y la participación

2. Empleo: Fomentar la creación de empleo municipal, así como facilitar el acceso al empleo mediante orientación y colaboración directa con agencias de empleo y empresas, priorizando a mujeres y jóvenes

3. Desarrollo Industrial y Sostenible: Impulsar el Polígono Industrial como eje de desarrollo y nicho de empleo. Este proyecto se complementa con el Punto Limpio Comarcal, la Depuradora Industrial, y una Comunidad Energética. Además, la agricultura, ganadería, turismo cultural y cinegético, y la Vía de la Plata son activos claves.

¿Cómo valora la relación del Ayuntamiento con la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura en cuanto al apoyo al municipalismo?

Entendemos el municipalismo ligado al desarrollo socioeconómico local, con el Polígono Industrial como eje central para medir este apoyo

* Diputación Provincial: Valoración positiva. Destaca la renovación total de la Carretera Provincial 331, ampliando su anchura y pavimentación hasta el Polígono, y el compromiso de unir la Depuradora Industrial con el Polígono.

* Junta de Extremadura: Valoración negativa. Especialmente por la falta de colaboración de la empresa pública Avante en el impulso del Polígono (donde posee parcelas). Además, es urgente la renovación de las tuberías de agua desde la EDAP de Alcuéscar a Aldea del Cano para evitar los cortes de verano y aumentar el caudal hacia el Polígono.

¿De qué manera se fomenta la implicación de los vecinos en la toma de decisiones y en la vida pública del municipio?

Toda la información municipal (convocatorias, temas de interés) se difunde mediante notas informativas en comercios, el bando móvil y redes sociales para recabar opiniones. La comunicación más efectiva sigue siendo la atención personal y directa a la ciudadanía. Además, contamos con un órgano formal de participación: el Consejo de Participación Municipal.

En su opinión, ¿qué cambios serían necesarios para fortalecer el papel de los ayuntamientos en la gobernanza del territorio y darles mayor autonomía de gestión?

Son necesarios cambios normativos que permitan la financiación adecuada de las competencias (propias e impropias) que ejecutan los ayuntamientos, y una simplificación drástica de los procedimientos administrativos en los ámbitos provincial y regional. n