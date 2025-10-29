«La transición energética no significa abandonar la nuclear, sino integrarla como parte de un mix seguro y estable»

¿Cómo afronta el municipio los cambios que está experimentando el cultivo de tabaco y qué estrategias se están impulsando para asegurar su viabilidad económica y social?

El cultivo del tabaco forma parte de la identidad de nuestra comarca y de la historia de muchas familias moralas. Somos plenamente conscientes de los retos que atraviesa el sector y por eso desde el Ayuntamiento apoyamos la diversificación de cultivos, la modernización del regadío y la incorporación de jóvenes agricultores, aprovechando las líneas de ayuda autonómicas y europeas. Pero también creemos que esta transición debe ser justa: los productores extremeños no pueden competir en desigualdad con cultivos donde se permite el uso de determinados productos fitosanitarios frente a las restricciones que se imponen en nuestra tierra.

Nuestro objetivo es que el campo siga siendo una fuente de riqueza y empleo, adaptada a las nuevas exigencias del mercado, pero sin que ello suponga una pérdida de competitividad ni un trato injusto para quienes producen aquí con más rigor y más calidad.

La cercanía a la Central Nuclear de Almaraz ha marcado parte del desarrollo del municipio. ¿Cómo valora la relación del Ayuntamiento con la planta y qué papel cree que puede jugar Navalmoral en el proceso de transición energética y descarbonización?

Como alcalde de Navalmoral de la Mata quiero subrayar que la Central Nuclear de Almaraz ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para nuestra localidad. Para muchas familias moralas, para muchas trayectorias profesionales, ha dado estabilidad, empleo cualificado y fortaleza económica. Me corresponde defender el interés de nuestra población: asegurar que nuestros jóvenes, que se forman aquí o fuera, puedan posteriormente desarrollar sus carreras aquí, con calidad de vida y oportunidades reales. Creo que el municipio no puede quedarse al margen de los procesos de transformación energética que plantean, pero al mismo tiempo ningún proceso puede dejar atrás a Navalmoral ni desestabilizar nuestra estructura económica y laboral.

La transición energética no significa necesariamente abandonar la nuclear, sino integrarla como parte de un mix energético seguro, estable y bajo en emisiones. Perder la Central Nuclear de Almaraz sería perder calidad de vida, empleo, formación técnica y futuro. Por eso trabajamos para garantizar su continuidad, para atraer industria auxiliar, formación y para que Navalmoral siga siendo un territorio con oportunidades reales para las próximas generaciones.

¿Cuáles son los principales retos que afronta su equipo de gobierno en una localidad con el peso económico e industrial de Navalmoral?

Nuestro principal compromiso es seguir mejorando la calidad de vida de los moralos, garantizando servicios públicos de calidad, infraestructuras adecuadas y una gestión transparente. Navalmoral es una localidad con un peso industrial y comercial notable, pero también con grandes desafíos urbanos y sociales, por eso, trabajamos con una visión de futuro basada en la planificación ordenada del crecimiento, la digitalización de los servicios y la colaboración con el tejido empresarial y asociativo. El municipalismo que defendemos es útil, práctico y centrado en las personas, porque creo que el Ayuntamiento debe ser la primera respuesta y el último respaldo de quienes viven en esta localidad.

El futuro del empleo en la zona está muy ligado a la evolución del sector energético. ¿Qué alternativas o planes de diversificación económica se están planteando para garantizar el desarrollo del municipio a medio y largo plazo?

En Navalmoral de la Mata tenemos muy claro que la evolución del sector energético pasa por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. No se trata solo de una fuente de energía, sino de un motor económico y social que genera empleo directo e indirecto, estabilidad y oportunidades para cientos de familias de nuestra comarca. Siempre defenderé que diversificar no significa sustituir, sino sumar. La clave está en mantener lo que funciona y a la vez seguir apostando por nuevas áreas de desarrollo. Navalmoral dispone de una red de servicios sólida y un tejido empresarial e industrial diverso, que abarca desde la industria auxiliar hasta los servicios profesionales, el comercio o la logística. Tenemos la base para seguir creciendo y nuestra tarea como administración es favorecer ese crecimiento, facilitar la llegada de nuevas inversiones y consolidar las empresas que ya generan empleo aquí.

Queremos ser un referente industrial y de innovación en el norte de Extremadura, siempre con una visión clara: no podemos avanzar sustituyendo una industria que cierra por otra que empieza, sino manteniendo las que tenemos y sumando más. Ese es el camino para garantizar estabilidad, desarrollo y oportunidades de futuro para las generaciones jóvenes que creo que merecen poder tener como opción de vida y opción de desarrollo laboral su tierra.

La posición estratégica de Navalmoral, como nudo de comunicaciones entre el norte y el sur de Extremadura, ofrece oportunidades en ámbitos logísticos e industriales. ¿Qué proyectos o inversiones se están promoviendo para aprovechar ese potencial?

La posición estratégica de Navalmoral siempre ha estado ahí; no es algo nuevo. Lo que ha cambiado es la forma en que hoy sabemos mostrarla y gestionarla. Nuestra ubicación, en el eje de comunicación entre el norte y el sur de Extremadura, a escasa distancia de Portugal y de Madrid nos da una ventaja que ahora tenemos que saber trasladar a los inversores.

Navalmoral no solo tiene ubicación: tiene recursos energéticos, suelo disponible, infraestructuras y un capital humano de enorme valor. Contamos con jóvenes altamente cualificados y profesionales con una experiencia industrial consolidada, gracias a las empresas que se han asentado aquí y a la formación y especialización técnica con la que se cuenta. El objetivo es que cada nuevo proyecto que llegue a Navalmoral se convierta en una realidad sólida, que genere empleo y crecimiento y que contribuya a posicionar a la localidad como un referente industrial y económico en el norte de Extremadura. n