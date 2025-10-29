«Lo que más valoro es la cercanía y el sentido de comunidad que hay en Albalá»

Albalá es un pueblo donde todos se conocen. ¿Qué es lo que más valora de esa convivencia diaria con sus vecinos?

Lo que más valoro es la cercanía y el sentido de comunidad. Esa convivencia tan directa crea un ambiente de confianza y apoyo mutuo que quizás no se encuentre en grandes urbes. Vivir en un pueblo pequeño tiene sus retos, pero también muchas recompensas, y una de ellas es precisamente esa unión entre vecinos.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que le trasladan los vecinos en su día a día como alcalde?

Los vecinos me trasladan sobre todo preocupaciones muy cotidianas: el mantenimiento de los caminos rurales, la mejora de los servicios básicos, la atención a nuestros mayores y las oportunidades para los jóvenes. También hay una inquietud común por el futuro del campo y del sector ganadero, que es el principal motor económico de Albalá. Todos queremos que el pueblo siga teniendo vida, que no falten servicios y que nuestros hijos puedan quedarse aquí si lo desean. En definitiva, lo que me piden los vecinos es que Albalá siga avanzando sin perder su esencia.

¿Qué aspectos de Albalá cree mejor reflejan la identidad y el carácter de su gente?

Albalá se caracteriza por ser un pueblo trabajador, cercano y solidario. Aquí todos nos conocemos y siempre hay alguien dispuesto a echar una mano cuando hace falta. Nuestra gente lleva muy dentro el orgullo de pertenecer al mundo rural y de mantener vivas las tradiciones, especialmente las relacionadas con el campo y la ganadería. El carácter de los albalenses se refleja en su forma de vivir: sencillos, hospitalarios y con un fuerte sentido de comunidad. En Albalá se valora la palabra dada, el trabajo bien hecho y el respeto por nuestras raíces.

En un momento en que muchos pueblos luchan contra la despoblación, ¿qué le da esperanza para pensar que Albalá tiene futuro?

Me da esperanza ver el compromiso de nuestra gente con el pueblo. A pesar de las dificultades, en Albalá hay ganas de seguir adelante y de mantener vivo lo nuestro. Tenemos un sector ganadero fuerte, que sigue siendo el pilar de nuestra economía, y un Ayuntamiento que trabaja cada día para mejorar los servicios y la calidad de vida. También se nota una nueva ilusión por parte de vecinos jóvenes que apuestan por quedarse o volver, lo que demuestra que si se ofrecen oportunidades y servicios, hay futuro. Albalá tiene mucho que ofrecer: tranquilidad, entorno natural, tradiciones y, sobre todo, una comunidad unida que no se rinde.

¿Cómo se implican los vecinos en las decisiones o actividades del municipio? ¿Siente que hay una buena respuesta cuando se convoca a colaborar?

Sí, la implicación de los vecinos es muy buena. En un pueblo pequeño como Albalá, la participación vecinal es fundamental, y aquí la gente responde. Siempre que organizamos actividades culturales, deportivas o festivas, hay colaboración, tanto de asociaciones como de particulares. Los vecinos se implican, aportan ideas y ayudan en todo lo que pueden. Esa participación es lo que mantiene vivo el pueblo y demuestra que Albalá no solo se gobierna desde el Ayuntamiento, sino entre todos.

Si pudiera elegir un gran proyecto o mejora que transformara la vida de los vecinos de Albalá, ¿cuál sería?

Sin duda, apostaría por un proyecto que generara empleo y fijara población, especialmente para los jóvenes. Nuestro objetivo debe ser fortalecer el sector ganadero y complementarlo con iniciativas que impulsen el desarrollo rural, como pequeñas industrias agroalimentarias, turismo de naturaleza o proyectos de energías renovables. También sería clave mejorar las infraestructuras y la conectividad, porque hoy tener buenas comunicaciones y acceso digital es tan importante como cualquier otro servicio. Un proyecto así no solo transformaría Albalá, sino que garantizaría su futuro, porque permitiría que la gente pueda vivir y trabajar aquí sin tener que marcharse.n