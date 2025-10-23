Jóvenes y viejos

Hace muchos años dejamos de considerar a los viejos como los garantes de la memoria y la sabiduría de la comunidad y los hemos ido relegando incluso de las conversaciones porque su mundo no es el actual y, por lo tanto, nada pueden aportar a las tribulaciones que invaden a los jóvenes. Parece como si los viejos nunca hubiesen sido jóvenes y como si, en realidad, los grandes dilemas de los humanos no fueran tan atemporales como el amor, el temor a la muerte, o la lucha por el día a día. Pero en los últimos años se ha dado un paso más allá al plantear un enfrentamiento generacional con el argumento de que los viejos y sus pensiones y necesidades son la causa de los problemas de vivienda, laborales y de expectativas de los jóvenes, que sienten no solo que viven peor que sus abuelos, sino que ni siquiera alcanzarán una vejez con tantas garantías como ellos. Y así se establece una correlación más que discutible: las condiciones de vida de los jóvenes y sus salarios serían mejores sin fueran peores las pensiones de los viejos. El planteamiento es simplista, porque parte de un relato que no es cierto. Las pensiones de los viejos o la propiedad de sus viviendas no son fruto de una concesión del Estado, sino el derecho que han conseguido con su esfuerzo para construir eso que llamamos el Estado de bienestar y que hubo que pelear cada día por llegar a él. Vamos, que no fue ni una suerte ni un gracioso regalo. Es más, fue justo esa lucha la que hizo posible que la juventud actual partiese de unos mínimos que sus abuelos ni soñaron, quizá porque ni siquiera tuvieron tiempo para ello. Así que me parece de justicia no establecer que si se bajan las pensiones subirán los sueldos de los jóvenes, porque las pensiones son el resultado de aportaciones obligatorias durante una vida laboral, mientras que los salarios son el resultado del mercado y la legislación.

Así pues, los jóvenes, como los que antes lo fueron, tienen la obligación de pelear, como siempre, por mejorar las condiciones laborales y las leyes, de luchar por todo aquello que beneficie al bienestar personal y de la comunidad y no dejarse arrastrar por soflamas malintencionadas, generadas en muchas ocasiones por los propios políticos que, para justificar su incompetencia o desinterés, arrojan a los jóvenes contra los viejos como si ellos nunca fuesen a ser viejos y como si quitándoles derechos a los unos se generaran automáticamente derechos a los otros, lo que es tan tonto como creer que porque hagamos ayuno se acabará el hambre en el mundo. Mi hija nació en 1998 en un piso céntrico en Madrid y es veterinaria. Entonces yo ya era doctor en filología y profesor de literatura pese a haber nacido en 1960, también en Madrid, pero en una chabola que construyeron mis padres en los arrabales cuando se hartaron de ser jornaleros en un pueblo toledano. Así que todas las generaciones han contribuido con su afán a ir mejorando la sociedad y no diré que es de bien nacidos ser agradecidos, pero sí digo que qué menos que respeto a los viejos y a su generosidad para que los jóvenes tuviesen, hasta donde ellos pudieron, mejor juventud que la suya. Y larga y mala vida para quienes con su polarización ahora buscan un enfrentamiento generacional, que no cabe mayor vileza