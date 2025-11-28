Una nueva subestación eléctrica garantizará un suministro estable en Almendralejo y comarca

Almendralejo avanza en la modernización de sus infraestructuras energéticas con la puesta en funcionamiento de la nueva subestación eléctrica ‘Tierra de Barros’, una instalación construida por Endesa que refuerza de forma decisiva la red de distribución en el municipio y en toda la comarca. El alcalde, José María Ramírez, y el concejal de Alumbrado Público, Juan Manuel Forte, han visitado las nuevas dependencias, acompañados por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán Álvarez; el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; y el responsable de la obra, Juan Manuel Bermúdez, además de otros representantes institucionales.

Durante el recorrido, la delegación pudo conocer en detalle el funcionamiento de esta infraestructura estratégica, diseñada para transformar energía de alta a media tensión y asegurar un suministro eléctrico más estable. La inversión, cercana a los 5 millones de euros, ha permitido instalar un transformador de 25 MVA que convierte energía de 66 kV a 15 kV, lo que se traducirá en una mejora sustancial de la calidad del servicio en Almendralejo. La subestación cuenta con dos líneas de entrada de alta tensión y seis salidas de media tensión (ampliables hasta dieciséis), lo que garantiza una capacidad de distribución preparada para acompañar el crecimiento residencial, industrial y urbanístico del municipio.

El proyecto incorpora tecnología de vanguardia, con sistemas de control y comunicación que permiten su operación remota y su integración en una red eléctrica cada vez más digitalizada y automatizada. La magnitud de la obra ha requerido la participación de 24 empresas y 178 profesionales, cumpliendo los plazos previstos y los exigentes estándares de calidad establecidos por Endesa. Estas características hacen de la subestación un elemento clave para blindar el suministro energético, reducir averías y facilitar la integración de futuras instalaciones renovables en la zona.

La sostenibilidad ha sido otro eje central del proyecto. La nueva subestación incorpora una planta fotovoltaica en su cubierta destinada a cubrir gran parte de su consumo interno, así como un punto de recarga para vehículos eléctricos, reforzando la apuesta por la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Todo ello sitúa a Almendralejo en una posición más sólida para afrontar los retos energéticos. La puesta en marcha de la subestación ‘Tierra de Barros’ se enmarca en el Plan de Inversión de e-distribución.