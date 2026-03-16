Festival producido por la diputación pacense desde 2021
‘Danzaria’ sigue creciendo y llegará este año a 16 localidades
La sexta edición del Festival de Danza Contemporánea contará con 20 representaciones entre marzo y abril
Redacción
Con el objetivo de llevar la cultura en todas sus expresiones al mundo rural a lo largo y ancho de la provincia, el Festival de Danza Contemporánea ‘Danzaria’ “sigue creciendo y amplía su alcance territorial” para llegar este año a 16 localidades, donde se realizarán 20 representaciones correspondientes a 13 espectáculos diferentes.
Así lo ha explicado durante la presentación de su sexta edición el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas. Un crecimiento que, en su opinión, «demuestra la buena acogida del programa y el interés de los ayuntamientos por incorporar la danza contemporánea a su programación cultural».
De esta forma, el festival provincial, impulsado y producido por la Diputación desde 2021, sigue consolidándose como «uno de los principales proyectos para el fomento y la difusión de la danza contemporánea en nuestra provincia».
Al respecto, la concejala de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Miriam García Cabezas, ha destacado la «necesidad» de este certamen para acercar al público una disciplina artística que se encuentra «infrarepresentada», además de expresar la satisfacción de su localidad por formar parte del mismo.
En el mismo sentido, Carmen Ávila, coordinadora del programa, ha destacado el «apoyo» que supone ´Danzaria´ para las compañías y los artistas. Y es que Extremadura tiene actualmente «buenos grupos de alcance nacional e internacional» cuya proyección se ve muy beneficiada de programas como este.
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