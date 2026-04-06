Cultura
Una exposición realizada con Inteligencia Artificial muestra en Olivenza (Badajoz) indumentaria tradicional
La colección 'Facticias' incluye retratos de trabajadores del campo, del hogar y de distintos estratos sociales, además de estrofas de canciones en portugués oliventino
La exposición 'Facticias. Indumentaria tradicional de Olivenza en retratos' realizada con Inteligencia Artificial puede visitarse hasta el próximo 31 de mayo en el Museo Etnográfico de dicha localidad pacense.
Elaborada por el investigador Miguel Ángel Vidigal, la muestra se compone de 43 cartones foam en la sala de actividades alternativas, y de 22 lonas que se exhibirán colgadas de los balcones de dos calles que conducen al museo (Espíritu Santo y Francisco Ortiz López).
Para llevar a cabo esta labor, su autor se ha basado en diferentes documentos, pinturas costumbristas, fotografías, descripciones y otros trabajos de campo.
Escenas cotidianas
Parte de las obras se exhiben en la Sala de Actividades Alternativas del Museo Etnográfico Extremeño González Santana, mientras que otros retratos, en forma de lonas, pueden contemplarse en los balcones de las calles Francisco Ortiz y Espíritu Santo, integrando así el recorrido expositivo en el propio paisaje urbano de la ciudad.
A través de estos retratos, el visitante podrá contemplar escenas cotidianas de la vida oliventina, con representaciones de personas trabajadoras del campo, del hogar y de distintos estratos sociales, incluyendo también personajes de clase acomodada. La exposición recoge indumentaria tradicional de trabajo, de campo y de festividades, reflejando la diversidad de usos y contextos de la vestimenta en la vida diaria de la época.
Cada retrato se acompaña además de estrofas de canciones del portugués oliventino, lo que aporta un componente literario y etnográfico que enriquece la experiencia expositiva y conecta la indumentaria con la tradición oral de Olivenza.
Como complemento a la muestra, en el espacio expositivo se proyectan dos vídeos con imágenes relacionadas con la indumentaria tradicional, acompañados por música del grupo oliventino Acetre, referente del folk extremeño, lo que contribuye a crear una atmósfera que refuerza el carácter cultural y patrimonial de la exposición.
'Facticias' propone así un diálogo entre pasado y presente, recuperando la memoria visual de la indumentaria tradicional oliventina y reinterpretándola mediante nuevas herramientas creativas, invitando a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad y descubrir, a través de estos retratos, una mirada renovada sobre su patrimonio cultural y sus tradiciones.
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