Detenido por robar con violencia a un vecino de Montijo que sacó dinero de un cajero

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del robo con violencia e intimidación a un vecino de Montijo, tras sacar dinero del cajero de una entidad bancaria de su misma localidad.

Fue a finales del mes de febrero, cuando un vecino de la localidad montijana de avanzada edad comunicó a la Guardia Civil que mientras se encontraba retirando dinero en efectivo de un cajero de una entidad bancaria del municipio, varios jóvenes le habían asaltado y tras forcejear con uno de ellos, consiguieron apoderarse de los 1.000 euros que acababa de sacar de su cuenta.

Con los datos aportados y gestiones practicadas en el trascurso de esta investigación, los agentes pudieron indagar que se trataba de tres personas sin domicilio conocido y con numerosos antecedentes por hechos similares.

Una vez Identificados, se pudo saber que uno de ellos se encontraba cumpliendo condena por otras causas, en el centro penitenciario de Alicante, donde se le localizó y se le han instruido diligencias como investigado por su presunta implicación en el delito de robo con violencia e intimidación de Montijo. Estas diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montijo.

Ahora, se continúa la investigación para tratar de localizar a los dos coautores de la acción delictiva, que actualmente se encuentran en paradero desconocido.

Consejos de la Guardia Civil a la hora de sacar dinero de un cajero

Para evitar que este tipo de robos puedan ocurrir, la Guardia Civil ofrece algunos consejos para el uso de cajeros automáticos de forma segura:

• Al elegir la ubicación, es preferible hacer uso de cajeros situados dentro de bancos o en centros comerciales concurridos, con cámaras de seguridad y vigilancia constante.

• Asimismo, hay que evitar que estén en zonas aisladas: mejor los cajeros en áreas abiertas y visibles y evitar aquellos escondidos detrás de esquinas o estructuras que puedan facilitar robos.

• Usar el cajero de día, cuando hay mayor visibilidad y más personas alrededor.

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• Hay que mantener la alerta: Observar el entorno antes y durante el uso del cajero. Si hay personas sospechosas o que hagan sentir incómodo, mejor buscar otro cajero. Tras la operación, hay que guardar rápidamente el dinero, la tarjeta y el recibo sin contarlos en público.

Fuente: La Crónica de Badajoz