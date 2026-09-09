El CEIP Luis Chamizo de Zahínos retrasa el inicio del curso para culminar las obras de climatización

Las obras de instalación de climatización del CEIP Luis Chamizo de Zahínos se encuentran en su recta final, pero han provocado un leve retraso en el inicio del curso escolar, que finalmente comenzará el viernes e incluso, el lunes de la siguiente semana, unos días más tarde de lo previsto.

Las obras de instalación de climatización se encuentran en su recta final, aunque han obligado a retrasar unos días el inicio del curso escolar, previsto inicialmente para mañana. Finalmente, el comienzo de las clases se ha fijado para el viernes o, en caso de que los trabajos no concluyan a tiempo, para el lunes de la próxima semana.

Según ha informado el alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, a través de sus redes sociales, las obras tenían prevista su finalización a finales de agosto. Sin embargo, el alcalde afirma que "la empresa adjudicataria se ha retrasado y los trabajos interiores tienen previsto finalizar a lo largo de esta semana". En el comunicado también explica que las obras consistían en la instalación de climatización, "una actuación muy necesaria y demandada por la comunidad educativa y por el propio ayuntamiento" que permitirá que el colegio quede preparado tanto para afrontar las épocas de frío como las de calor.

El comunicado de los profesores

En este sentido, el colegio también ha querido enviar un comunicado a los padres de los alumnos con el objetivo de "aclarar la situación y, sobre todo, transmitir tranquilidad". En el comunicado, el centro ha explicado que, en el estado actual de las instalaciones, no se pueden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la entrada del alumnado. Por este motivo, ha solicitado a Inspección Educativa "disponer de un margen de tiempo para poder tener el centro preparado antes de que entren los niños".

La dirección ha señalado que la intención es que las clases puedan comenzar, "como muy tarde", el próximo lunes, aunque no descarta que la incorporación pueda adelantarse al viernes si las condiciones y las medidas de seguridad quedan garantizadas antes. En estos momentos, el centro se encuentra a la espera de la autorización y de las indicaciones de Inspección Educativa.

Los padres han podido ver las obras

Con el objetivo de ofrecer transparencia y resolver las dudas de las familias, el centro invitó hoy a las 10.00 horas a quienes estuviesen interesados a visitar las instalaciones, conocer de primera mano el estado de las obras y plantear cualquier cuestión. La visita se desarrolló sin que, según la información disponible, acudieran familiares, aunque el centro mantiene su disposición a atender las dudas que puedan surgir.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zahínos ha señalado que mantiene "un seguimiento permanente" de los trabajos y que está reclamando a la empresa que acelere al máximo su finalización. El consistorio ha agradecido la paciencia, confianza y comprensión de las familias, y ha asegurado que seguirá informando de cualquier novedad.

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El centro educativo también ha reconocido la inquietud que esta situación está generando y han insistido en que el objetivo es buscar una solución viable lo antes posible, para que los niños puedan regresar al colegio en las mejores condiciones de seguridad, limpieza y bienestar.