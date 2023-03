7.109 perros en busca de seguro en Cáceres

En 2018 publicaba este mismo periódico que Cáceres tenía 4.237 perros censados, un número superior a los 4.150 niños de entre 0 y 4 años. Para que se hagan una idea del auténtico ‘boom’ experimentado por las mascotas, el número de perros se eleva ahora a casi al doble: son ya 7.109 según el dato actualizado facilitado por el ayuntamiento, frente a los 3.259 niños de 0 a 4 años del último padrón conocido. En resumen, se disparan los canes y cae drásticamente la población infantil. Y a esta sociedad de hogares llenos de perros, gatos y pájaros llega ahora la nueva Ley de Bienestar Animal, aprobada por el Congreso el 9 de febrero por vía de urgencia. Busca garantizar un buen trato y para ello exige una serie de normas a sus dueños, algunas polémicas.

Una de las más notorias es la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil que subsane los daños a terceros. «Hasta ahora se trataba de una competencia municipal y solo afectaba a los perros potencialmente peligrosos de más de 25 kilos, que pagan unos 70 €/año. En adelante será una obligación estatal para todos», explica Juan María Pozas, corredor de seguros con sede en Cáceres, que representa a más de 15 compañías.

No obstante, la póliza genérica será más barata, pero todavía no está calculada. Y no lo está porque «las compañías aún no saben cuándo entrará en vigor la nueva ley y si puede introducirse algún ajuste. En el momento en que exista una fecha concreta, sacarán sus productos», indica Juan María Pozas. No hay nada fijo, pero una de las posibilidades que se barajan pasa por incluir la responsabilidad civil del animal (por unos 5-10 €/año) en los seguros de hogar, que ya contemplan diversas coberturas a cambio de pequeños recargos (licencia de caza o pesca...). O bien se hará como un seguro aparte, que supondría unos 20-25 €/año para un perro de menos de 25 kilos no catalogado como potencialmente peligroso.

De hecho, los animales se venían incluyendo dentro de las pólizas de las propiedades (naves, explotaciones ganaderas...). Hoy, recuerda Juan María Pozas, «las mascotas forman prácticamente parte de la familia y han tenido un importante desarrollo en los seguros durante los últimos 7-8 años, especialmente el de salud. Está muy extendido. Por una prima al mes, ofrece revisiones, vacunas y algunos servicios veterinarios», detalla. Estas pólizas van aproximadamente desde 5 € hasta 15 € al mes.

También Juan José Candela, presidente de la Asociación de Corredores y Corredurías de Extremadura (ASOCCEX), y profesional en Cáceres desde hace 35 años, explica que los seguros de responsabilidad civil animal no saldrán al mercado hasta que haya fecha de entrada en vigor. Considera que en ese momento, con muchas más pólizas debido a su obligatoriedad, también se creará una conciencia más exigente, es decir, habrá más partes a las compañías.

«Previsiblemente se inicie una avalancha de reclamaciones: por defecación y orines en las calles, fachadas o puertas; por daños por mordeduras que puede derivar en infecciones, por otras cuestiones…», argumenta Juan José Candela. De este modo, los seguros del hogar que incluyen la llamada ‘responsabilidad civil vida privada’, que también vienen cubriendo los daños de los animales domésticos, «no van a poder soportar las coberturas obligatorias de la nueva Ley de Bienestar Animal. De hecho, ya están muy recargados», revela.

Por tanto, «muy posiblemente las compañías deberán sacar productos específicos para animales, fuera de la póliza del hogar, dotados de un colchón suficiente para afrontar las reclamaciones que se avecinan, con un capital mínimo de cobertura de unos 120.000 €», precisa el presidente de ASOCCEX.

Todo ello, unido a la atención que hoy se presta a las mascotas en los hogares, desembocará probablemente «en un seguro específico que, además de los daños a terceros, incorporará otras coberturas como la asistencia veterinaria o la incineración», calcula.

«Nos piden alimentos»

Por su parte, la responsable del Refugio San Jorge, Laura Varaldi, defiende las ventajas de estas medidas. «Sinceramente, desde hace mucho tiempo aconsejo el seguro de responsabilidad civil y sobre todo los seguros de salud que cubren gastos veterinarios, porque hemos visto cómo mucha gente no puede afrontar de repente el coste que supone una enfermedad de su mascota o un accidente. Son decisiones de personas responsables porque nunca se sabe lo que puede ocurrir», subraya.

Sin embargo, Varaldi reconoce que el momento actual de inflación no ayuda. «Están viniendo incluso personas al Refugio a solicitar pienso para el animal que tienen en casa, con la confianza de no verse obligados a volver al mes siguiente. Quizás ahora mismo no puedan acceder a un seguro de salud, pero quienes tienen cierta estabilidad económica, lo recomendamos cien por cien. Los animales se siguen poniendo enfermos y las patas se siguen rompiendo», advierte.

La responsable del Refugio recuerda cómo se ha encarecido la comida de los animales domésticos. Incluso la arena para gatos más barata de los supermercados casi se ha duplicado. «Por esto mismo, el que tenga opción debería contratar un seguro de salud, porque luego ocurren las cosas», afirma. De hecho, «hay ciudadanos que nos cuentan que carecen de recursos para curar a su animal. Aunque siempre ha habido casos, ocurre especialmente desde el año pasado y nos hemos hecho cargo de perros y gatos cuyos dueños no podían darles la atención que necesitaban», lamenta.