La asociación ‘Cuéntame algo que me reconforte’ entregó ayer el audiocuento personalizado ‘Buscando a Pelusa’ a Luis Serrano García, un niño de 4 años con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa para la que necesita una terapia con la que se pretende estimular la producción de una proteína productora de las neuronas motoras.

El acto se transformó en una fiesta organizada por los padres y la familia, con el fin de dar visibilidad a este sueño de Navidad. En el audiocuento han intervenido ilustradores, diseñadores, músicos, actores de voz, producción y guionistas. "Luis tenía un sueño y lo hemos hecho realidad", afirma Alicia Chamorro, presidenta del colectivo. Una vez entregado el cuento a la familia y su mural, "difundiremos el contenido realizado con una gran pasión compartida: la de seguir inventando un tiempo de felicidad, un tiempo de vida, para los niños enfermos y sus familias", subraya.

Este niño cacereño es uno de los dos casos diagnosticados en Extremadura de Atrofia Muscular Espinal (AME) de tipo 1, una enfermedad rara y genética que provoca que se pierdan neuronas motoras de forma irreversible. Solo se da en uno de cada 10.000 niños. Su caso fue diagnosticado al mes de nacer. En la actualidad no existe un tratamiento para curarla, pero sí para ralentizarla. La dificultad reside en que las terapias de la sanidad pública no son suficientes y deben recurrir a la sanidad privada, con el coste que supone. Los padres también buscan alternativas, una de ellas consiste en un tratamiento que se aplica en una clínica en Madrid y que consiste en introducirle células madre con el propósito de regenerar las que están dañadas.