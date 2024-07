Fernández Casero (PSOE): "Cáceres ha pasado de ser una ciudad a la vanguardia a ser una que pierde inversiones"

Año de "gestión errática". Así ha calificado la portavoz del PSOE de Cáceres, Belén Fernández Casero, durante el balance que ha realizado durante este primer año en la oposición después de haber estado cuatro años gobernando en el ayuntamiento. A su juicio, en este tiempo "Cáceres ha pasado de ser una ciudad a la vanguardia a ser una que pierde inversiones, que está marcada por las políticas de la ultraderecha y que renuncia a grandes cantidades", según explica. Además, asegura que este ha sido "un año de clara gestión socialista" porque los "grandes logros" que se han anunciado durante este periodo procedían de la época del anterior regidor, Luis Salaya.

En concreto, la edil se ha referido a diferentes proyectos entre los que se encuentran las obras de San Antonio y Parra, de la avenida Héroes de Baler, el convenio con Aquaex para la depuración de aguas, el premio a las paradas accesibles o la ampliación del cementerio.

Fernández Casero también apunta a la gestión del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, durante su primer año legislatura, que la ha calificado de "errática, se ha estado todo el rato actuando a base de error fallo". Insiste en que el mandatario ha actuado con "impunidad al faltar a la verdad en cuanto a sus logros", recordando la "fallida" bajada del IBI que el consistorio propuso y que no se produjo "por un error de bulto en la gestión de la modificación de la ordenanza fiscal. No se dieron los plazos ni se cumplió con el reglamento, el Consejo Económico y Social debe de emitir un informe preceptivo. Luego se intentó decir que el PSOE lo había boicoteado".

"El siguiente gran error fueron los presupuestos", continúa Fernández Casero. Afirma que el equipo de Gobierno municipal hace "un gran alarde en cuanto a gestión municipal por haber conseguido traer los presupuestos en tiempo y forma. A día de hoy estas cuentas se siguen trabajando a trompicones".

Remanente

En este sentido se ha pronunciado sobre la reciente aprobación del remanente de tesorería que salió adelante "bajo el dictamen de Vox, no consideraron las propuestas que hicimos el resto de grupos políticos". En su opinión, cree que estas medidas que iban a proponer "eran objetivamente beneficiosas para esta ciudad" y adelanta que no se han vuelto a reunir con el PP para tratar las iniciativas que quieren incluir en estas cuentas este mes, cuando los grupos políticos podrán solicitar que se incluyan sus medidas en el remanente.

Sin embargo, en su opinión el PP "va a tener serias dificultades" para ejecutar todas las medidas del remanente antes del 31 de diciembre, la fecha límite para invertir esta cantidad, y cree que si no se hace "se habrá perdido una cantidad inmensa de inversión para Cáceres".

Los acuerdos con Vox también han centrado el balance del PSOE, la concejala subraya que "el PP entregó el bastón de mando inmediatamente" a este partido y remarca que esta situación "nos lleva a retrocesos importantes en nuestra ciudad".

Otra de las cuestiones a las que se ha referido es a la compra de la Plaza de Toros para destinar las ayudas del 2% del Ministerio de Cultura, valoradas en tres millones de euros, para la rehabilitación de este recinto. "El Gobierno anunció que renunciaba a seguir pidiendo esta subvención para la muralla", explica Fernández, quien aclara que para utilizar esta cantidad el bien debe tener una titularidad 100% pública.

"Ninguneo de la Junta"

Por otro lado, Belén Fernández Casero remarca que el consistorio "se pliega sin ningún tipo de sonrojo ante el ninguneo que la Junta de Extremadura está haciendo a Cáceres". Subraya que el gobierno local alardeó de "una magnífica sintonía" con la presidenta, María Guardiola, por ser "una mujer de Cáceres que entendía la realidad de esta ciudad y sus reivindicaciones".

Asimismo, recuerda que Mateos "afeó tibiamente que el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, considere que para Cáceres sea un agravio instalar el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE). No fue capaz ni de levantar la voz". La capital cacereña, añade la concejala, no contará con "ninguna de las grandes inversiones imprescindibles para esta ciudad como el aeródromo o la terminal ferroviaria. Se trata de un sinfín de propuestas importantísimas para el desarrollo de esta ciudad que no se han reivindicado ante la Junta".

En relación con ello, la portavoz matiza que hace una semana el Gobierno autonómico declaró como Proyecto de Interés Autonómico (PREMIA) la mina de litio "evitando así que Cáceres pueda decidir sobre un proyecto que va a determinar los próximos 30 años de su futuro". Gracias a esta declaración, se acelerarán los plazos y "se evita que se puedan conocer los informes técnicos" y estudiar la iniciativa.

Suscríbete para seguir leyendo