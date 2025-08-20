El Hilton de Godoy en Cáceres fija fecha de inauguración: en septiembre

Es una realidad visible desde hace semanas para cualquiera que pasee por la zona de las ‘cuatro esquinas’ y la plaza de Santiago, pero ahora ya hay una fecha oficial. El primer hotel extremeño de la multinacional estadounidense Hilton, llamado a ser un auténtico revulsivo turístico para Cáceres y los aledaños de la ciudadela medieval, ya tiene fecha oficial de inauguración: será el próximo 19 de septiembre, según precisa Joaquín Arimón, el director del Hilton de Godoy, que nuevo hotel del Palacio de Godoy, que operará bajo la marca Curio by Hilton.

Arimón cuenta con más de 25 años de experiencia hotelera y que asumió, precisamente, su primer rol en la dirección del sector en la capital cacereña. Ya en febrero de 2014 la cadena Hospes presentó a Arimón como un profesional de amplia experiencia nacional e internacional. Y 21 años después ha regresado a tierras cacereñas con «este importante acontecimiento», señala el director.

De esta forma, la marca Hilton, la tercera hotelera del mundo (tras la estadounidense Marriott y la china Jin Jiang) con más de 8.000 hoteles, se expande en España con la apertura de este hotel en un edificio restaurado del siglo XVI: el Palacio de Goody.

Reservas

El hotel acepta ya las primeras reservas para finales de agosto (desde 140 € la habitación más sencilla), pero está completo hasta después del puente del Día de Extremadura. Es decir, que no se puede reservar hasta el día 9 de septiembre. El promedio de 140 euros por noche sube a 176 € para el viernes y hasta los 228 € para el sábado. Pero se puede conseguir una estancia más ‘económica’ un lunes o martes por un promedio de 128 €.

Habitaciones

La habitación más sencilla incluye cama Queen con sábanas de 250 hilos, duvets y almohadas de pluma hipoalergénicas. En una estancia de 20 metros cuadrados, con televisor de alta definición de 55 pulgada, WiFi, cafetera y tetera, «con una ducha tipo lluvia independiente en el baño». También incluye aire acondicionado, caja fuerte para computadora portátil, plancha y tabla de planchar. Con capacidad para 2 personas, Disponibilidad de servicio a la habitación nocturno, canales de alta definición y Cortinas oscurecedoras (black-out), según la descripción que ha facilitado Panoram Management, que gestiona la cadena hotelera de la marca Hilton en España y en expansión.

Las habitaciones más caras son: la suite Leonor con cama King (200 €), que se despliega en 38 metros cuadrados, con sala de estar, televisores de alta definición de 65 pulgadas, que incluye «refrigerador de minutos, una cafetera para café espresso y una caja fuerte». Y la joya de la corona es la suite Godoy con cama King (280 €) y balcón en 45 metros cuadrados de estancia.

Panoram ya anunció la pasada primavera la firma de varios hoteles este 2025, para esta gestora hotelera español, incluyendo la inauguración del Palacio de Godoy Cáceres, hotel de cinco estrellas cercano añ casco antiguo de Cáceres, y un nuevo Hampton by Hilton en Alicante. Además, anunció una próxima apertura en Sicilia (Italia).