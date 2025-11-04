Nuestro pasado
Seis mujeres se integran a la Policía Municipal de Cáceres y, días después, sufren una agresión verbal
El ingreso de las primeras policías en la región fue un proceso gradual que enfrentó obstáculos, mientras España avanzaba hacia la igualdad de género en las fuerzas de seguridad
En 1983 seis nuevas policías municipales se incorporan a sus funciones en la ciudad. A los pocos días de ser presentadas ante el alcalde se produce una agresión verbal a tres de ellas. Ese mismo año, Charlie Rivel, Estrellita Castro, Joan Miró y Luis Buñuel nos dicen adiós.
Proceso gradual
Las mujeres empezaron a ingresar en la Policía en España a partir de los años 80, aunque en un principio de manera limitada. En Extremadura, la incorporación de mujeres a los cuerpos policiales fue un proceso gradual, siguiendo la tendencia de la integración de las mujeres en las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta 1989, las mujeres no podían acceder a la Policía Nacional en España, pero la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abrió la puerta a la integración femenina en las distintas fuerzas. En ese contexto, se comienzan a hacer los primeros esfuerzos por abrir las puertas de las academias y los cuerpos policiales a las mujeres.
Presencia femenina en la policía
En Extremadura, como en el resto del país, las primeras mujeres en ser admitidas en la Policía Nacional y en la Policía Local de las principales ciudades de la región, comenzaron su formación y, a lo largo de los años, se fueron integrando en las distintas áreas de la policía. No obstante, el acceso de mujeres a las fuerzas de seguridad fue inicialmente bajo en comparación con los hombres. A lo largo de los años, con políticas de igualdad y un enfoque en la paridad, la presencia femenina en la policía ha ido aumentando en Extremadura, tanto en la Policía Nacional como en los cuerpos de Policía Local de diversas ciudades y pueblos.
