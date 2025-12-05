Así cambió la Plaza Mayor de Cáceres tras el temporal de nieve que paralizó la provincia

Un temporal de nieve muy grande azotó la provincia de Cáceres a comienzos de 1933, el entonces gobernador civil, Ángel Vera Coronel, anunció medidas urgentes para combatir las pérdidas. Seguramente algún que otro copo cayó ese año en la Plaza Mayor de Cáceres, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que ahora era sometida a una operación de cirugía. Fue en enero, en la sección Cáceres al día, firmada por el periodista con el pseudónimo Jumice, donde nos enteramos de la noticia. Decía así: "La plaza Mayor nos la van a cambiar, ya no tendrá árboles en los laterales".

106.000 pesetas

Las obras, que costaron 106.000 pesetas, se realizaron por prestación personal o en algunos casos, previopago de los jornales correspondientes, por obreros del muni, como popularmente se conocía a quienes se empleaban en estas obras. De la plaza Mayor, cuyo origen hay que buscarlo en la Baja Edad Media, la actualidad informativa nos llevó el 19 de febrero a la inauguración del pantano del Cijara, una obra fundamental para la comarca de La Serena, y a la que asistió Prieto, entonces ministro de Obras Públicas.