Mateos, ante su año decisivo en Cáceres: suelo para crecer y aeródromo para conectar

El alcalde de Cáceres ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta a nivel industrial de la ciudad para este tramo de legislatura: disponer de suelo para atraer inversión y generar empleo, garantizar infraestructuras clave para sostener ese impulso y asegurar capacidad energética suficiente para responder a la demanda de nuevos proyectos productivos.

Este planteamiento se escenificó en la reciente intervención de Rafa Mateos durante el desayuno informativo organizado por El Periódico Extremadura con el apoyo del ayuntamiento, bajo el título ‘Cáceres: Retos y Proyectos’, en el que el regidor centró buena parte de su discurso en dos piezas clave del tablero industrial: la ampliación del área industrial y el futuro aeródromo.

Deuda industrial

El mensaje principal giró en torno a una idea: si Cáceres aspira a ser "atractiva" y convertirse en un "polo industrial", debe acortar plazos, asegurar suelo y acompañarlo de energía y conexiones. En esa ecuación, Mateos ha situado 2026 como el año en el que se resolverá una "deuda histórica" para la ciudad.

A día de hoy, el ayuntamiento ha adquirido el 85% del nuevo suelo del polígono de Capellanías, mientras continúan las conversaciones con los propietarios para completar el 15% restante. Este escenario, según el regidor, refleja una demanda real de espacio productivo en la ciudad, que en algunos casos ha ido por delante de la planificación urbanística.

Rafa Mateos y Guillermo Santamaría, en una de sus primeras reuniones para desarrollar suelo industrial en Cáceres. / El Periódico

Un ejemplo de ello es el polígono de Charca Musia, una asignatura pendiente del desarrollo urbano de Cáceres, que permanece fuera de la ordenación industrial pese a que las empresas allí instaladas siguen solicitando poder mantenerse y desarrollar su actividad.

Capacidad energética

Otro de los retos que ha colocado sobre la mesa tiene que ver con la disponibilidad de potencia eléctrica. Mateos ha trazado una línea política clara al sostener que la ciudad no puede quedarse sin capacidad energética si pretende atraer proyectos industriales, y ha advertido de que no asumirá la falta de potencia como argumento inevitable. "Tenemos condiciones envidiables y, además, somos grandes productores de energía".

El alcalde ha llegado a vincular directamente esa carencia con la voluntad del Gobierno central, al afirmar que, "si no hay potencia eléctrica es porque el gobierno no quiere que la haya".

En ese contexto, ha planteado un escenario de rendición de cuentas: si los proyectos se marchan a otras regiones por falta de capacidad, "tendrán que explicarnos por qué y si se van a otras regiones a cambio de qué".

El despegue del aeródromo

Si el suelo industrial es el reto con un horizonte más inmediato, el Ejecutivo municipal ha fijado este mandato como el marco temporal para que el aeródromo "sea una realidad", con un enfoque que abarca el turismo, la actividad empresarial y el sector sanitario.

No ha concretado plazos intermedios ni avances técnicos, pero sí ha insistido en la necesidad de una colaboración efectiva entre todas las administraciones implicadas para poder avanzar en su desarrollo.

El aeródromo funciona como una promesa de infraestructura que aspira a modificar el esquema de conectividad de la ciudad en ámbitos muy distintos. El planteamiento municipal lo sitúa como una herramienta para reforzar la atracción de actividad económica y empresarial, mejorar la movilidad asociada a servicios sanitarios y ampliar la proyección exterior de Cáceres dentro de su entorno territorial inmediato.

El alcalde, acompañado por su equipo de Gobierno, en el desayuno informativo de El Periódico Extremadura. / Carlos Gil

AVE y salida hacia Lisboa

Mateos también ha reclamado la conexión de alta velocidad con Lisboa como una salida natural para la ciudad, situando el debate ferroviario en la misma lógica que el desarrollo industrial. En su planteamiento, la ausencia de enlaces competitivos lastra la capacidad de Cáceres para atraer inversión, talento y actividad económica, y limita su proyección exterior.

La referencia al corredor hacia Portugal trasciende así el ámbito estrictamente del transporte y se inserta en un discurso de posicionamiento económico y territorial. El regidor ha defendido que Cáceres no compite únicamente en el mercado turístico, sino que aspira a integrarse en un eje de oportunidades entre grandes áreas metropolitanas.

Esta idea vuelve a conectar con su insistencia en el papel de la capital cacereña como "enclave estratégico" entre Madrid y Lisboa y en la consolidación de un modelo de crecimiento apoyado en suelo, energía e infraestructuras.