Cristina Merino y su vida sin límites: de la lucha contra la artritis reumatoide a recorrer el mundo, estudiar Educación Social y concienciar sobre la discapacidad

A los tres años, la vida de Cristina Merino Sánchez dio un giro inesperado. Fue entonces cuando apareció la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que provoca dolor, inflamación y, con el tiempo, puede derivar en deformidades en las articulaciones, especialmente en manos y pies. En su caso, el diagnóstico llegó demasiado pronto. La enfermedad se manifestó en plena etapa de crecimiento, cuando sus huesos aún se estaban formando. De haber aparecido en la edad adulta, con la estructura ósea ya desarrollada, el impacto físico habría sido muy distinto. Pero en la infancia, cada avance de la enfermedad se entrelazó con su propio desarrollo, marcando desde entonces el camino de su vida.

Una infancia entre hospitales

"Mi cuerpo me ataca a mí misma. Recuerdo que tenía muchísima fiebre y que pasé muchos meses en hospitales. Durante años estuve yendo al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid porque me daban unos brotes increíbles. Mi infancia transcurrió entre los hospitales y mi pueblo". Aun así, en medio de ese ir y venir constante, hubo pequeños espacios de normalidad que marcaron su niñez. "Iba al colegio que había en la séptima planta del hospital. Tenía unas profesoras increíbles y para mí era como un respiro poder levantarme e ir a clase. Por la tarde hacíamos actividades: barro, pintura… todo era muy guay. Yo desde siempre me he apuntado a todo, creo que mi personalidad me ha ayudado mucho a afrontar todo lo que me ha pasado".

El día que dejó de caminar

A lo largo de los años, Cristina también tuvo que enfrentarse a intervenciones especialmente complejas. Fue operada de la espalda en tres ocasiones y, en ese proceso, llegó a partir hasta tres veces los hierros que le habían implantado. Los propios médicos le explicaban que se trataba de una situación extremadamente inusual: algo que, según le decían, apenas ocurre en una persona entre un millón. "Mi padre siempre me decía que, si toda la mala suerte que he tenido en la vida hubiera sido al revés, hoy sería millonaria. Hasta los 12 años no estuve en silla de ruedas. Todo cambió un día en el que me pisaron los cordones, me caí hacia delante, completamente en plancha, y ya no pude volver a ponerme en pie. El dolor era horrible, me dolía muchísimo la pierna. Estuve seis o siete meses sin poder andar. Cuando por fin se me pasó el dolor, ya era tarde. Después de tanto tiempo sin poder moverme, mis articulaciones se habían ido paralizando cada vez más: las rodillas, las caderas… Ya no pude volver a caminar, tengo los huesos completamente destrozados".

Viajar sin límites

Pese a las dificultades, ella nunca ha dejado que la enfermedad marque sus límites. A lo largo de su vida ha buscado la manera de seguir explorando el mundo y vivir experiencias que muchos darían por imposibles. Ha recorrido la montaña en el Parque Nacional de Monfragüe gracias a la silla adaptada Juliette, un dispositivo diseñado para transitar por senderos y terrenos irregulares con la ayuda de dos acompañantes. También ha volado en una avioneta, una experiencia que recuerda como "chulísima" y ha cumplido otro de sus sueños: viajar hasta Cuba. Allí, muchas personas se sorprendían al verla desplazarse en su silla eléctrica, que para algunos parecía casi "una nave espacial". Su curiosidad por conocer nuevos lugares la ha llevado además a recorrer varias ciudades europeas, como París, Londres o Brujas, donde incluso llegó a celebrar su cumpleaños durante las fiestas de Navidad.

Aprender y crecer

En el ámbito académico, comenzó su formación como auxiliar administrativo, pero su ambición la llevó a dar un paso más allá. Siempre había soñado con estudiar Educación Social, por lo que decidió hacerlo de manera online, adaptando sus estudios a sus necesidades y avanzando hacia un objetivo que había tenido presente durante mucho tiempo. "La gente piensa que, por estar en silla de ruedas, voy a tener algún tipo de privilegio, y están completamente equivocadas. Me encanta mi profesión. Hice las prácticas en el Jardín del Sauce, en el centro de menores en Nuevo Cáceres, y me encantan los niños, además, se me da súper bien. Algunos incluso se subían conmigo a la silla y les daba vueltas, fue una etapa realmente bonita".

Conciencia, lucha y avances médicos

Actualmente, se prepara para ejercer como Educadora Social y se involucra en todo tipo de iniciativas y proyectos relacionados con la discapacidad, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de tratar a todas las personas por igual, dejando atrás etiquetas y prejuicios. Pero, sin duda, uno de los mayores avances en su vida ha llegado desde la medicina: una nueva medicación, que se administra con una inyección semanal, mantiene su enfermedad completamente dormida, evitando los brotes. Gracias a este tratamiento, Cristina puede levantarse cada día sin dolor ni limitaciones, un logro que considera extraordinario y que desearía haber tenido desde los tres años.