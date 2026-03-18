Cáceres debate en la Mesa del Transporte el plan para mejorar el servicio de autobús urbano

La Comisión de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular, celebrada este martes por la mañana, también ha servido para poner el foco en el futuro del autobús urbano con motivo de la convocatoria de la Mesa del Transporte, celebrada a lo largo de la tarde para abordar el borrador del Plan Director del Transporte Público de la ciudad. Durante la sesión matinal, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha respondido a las cuestiones planteadas por el Grupo Municipal Socialista y Unidas Podemos sobre la composición de este órgano de participación.

Muriel ha defendido que la convocatoria se ha realizado "en tiempo y forma" y conforme a la composición aprobada por el pleno municipal, puntualizando que "no se excluye a nadie", ya que los colectivos vecinales estaban representados mediante la Agrupación Vecinal de Cáceres, "tal y como establece el reglamento vigente". El edil ha sostenido que el procedimiento seguido hasta ahora ha sido "impoluto y participativo", al tiempo que ha recordado que, además de los grupos municipales, tanto asociaciones como ciudadanos a título individual han podido remitir sus aportaciones al documento que ahora empieza a debatirse.

Cambios en el servicio

Sobre el contenido del Plan Director Integral de Movilidad del servicio de autobús urbano, Muriel ya había explicado en la anterior Comisión de Servicios Públicos que se trata de un documento de análisis sobre el funcionamiento actual del sistema. A partir de ese diagnóstico, el estudio plantea distintas alternativas de reorganización para optimizar líneas, recorridos y frecuencias.

El documento, elaborado por una empresa independiente, se presenta así como la base para una futura reordenación del mapa del autobús urbano en Cáceres. El objetivo es facilitar los desplazamientos entre zonas residenciales y puntos estratégicos de la ciudad, en un contexto de crecimiento urbano y de nuevas necesidades de movilidad.

Entre las medidas que contempla el borrador figuran ajustes en los recorridos y en las frecuencias para mejorar los tiempos de viaje y reducir las esperas en las líneas con mayor demanda. También se plantea la incorporación de nuevas paradas en barrios de expansión urbana y en áreas con creciente actividad residencial. A ello se suma la previsión de renovar la flota con autobuses eléctricos, dentro de la estrategia municipal de avanzar hacia un servicio más eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Más coste para el sistema

Las mejoras planteadas en el plan implicarán, no obstante, un incremento del coste del servicio. Según los datos trasladados por el propio Gobierno local, en la actualidad cada ciudadano aporta 51,7 euros al mantenimiento del autobús urbano.

El responsable municipal ha insistido además en que el texto presentado este martes constituye todavía un borrador inicial. Su finalidad, según ha señalado, es servir como punto de partida para la elaboración del futuro pliego técnico del servicio.

En esa misma línea, ha avanzado que el plan continuará su tramitación en otros órganos de participación, ya que tras su paso por la Mesa del Transporte también será revisado en el Consejo de Participación Ciudadana y en los Consejos de Distrito.