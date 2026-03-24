Cáceres abre un nuevo Punto Violeta para reforzar la atención a víctimas de violencia machista

Cáceres cuenta desde este lunes con un nuevo Punto Violeta, un espacio destinado a la atención, información y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista y a su entorno. El recurso ha sido inaugurado en la sede de la organización Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), situada en la avenida Hernán Cortés, y se incorpora a la red de apoyo que se está desplegando en Extremadura.

La apertura se produce apenas unos días después de la puesta en marcha de otro Punto Violeta en Don Benito, en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Delegación del Gobierno en Extremadura y la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto para su adhesión al programa estatal impulsado por el Ministerio de Igualdad.

El acuerdo busca mejorar la respuesta institucional y acercar los recursos a la ciudadanía, reforzando la red de prevención, detección y atención con un modelo basado en la proximidad y la coordinación entre administraciones y entidades sociales.

Modelo en expansión

En el acto de inauguración han estado presentes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la delegada en Badajoz de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto, María Magdalena Gordo; y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García. Quintana ha puesto en valor la incorporación de MZC como la primera entidad social en Extremadura en integrarse en este modelo y ha señalado que el objetivo es seguir ampliando la red con la participación de más organizaciones, pese a la negativa de Badajoz. En este sentido, ha defendido la colaboración entre instituciones y tejido social como clave para mejorar la atención a las víctimas.

Representantes institucionales y de Mujeres en Zona de Conflicto, durante la puesta en marcha del nuevo Punto Violeta en Cáceres. / Gonzalo Lillo

Por su parte, Gordo ha destacado que este recurso permitirá atender a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, incluidas víctimas de prostitución, trata o cualquier tipo de violencia, y ha subrayado la importancia de contar con espacios accesibles donde puedan acudir sin necesidad de presentar denuncia previa.

Espacio de apoyo y cercanía

Con esta incorporación, Cáceres refuerza su red de atención en un ámbito en el que la accesibilidad y la respuesta temprana siguen siendo determinantes para la protección de las víctimas. El nuevo punto funcionará como un lugar accesible para ofrecer orientación, detectar posibles situaciones de riesgo y acompañar a las víctimas en el acceso a recursos especializados. También está dirigido a personas del entorno que puedan necesitar información o asesoramiento ante posibles casos de violencia de género.

La responsable de MZC ha incidido en que muchas mujeres no identifican inicialmente las situaciones de violencia que sufren, por lo que este tipo de recursos resultan clave para favorecer el reconocimiento y la atención temprana. La gestión del espacio correrá a cargo de la propia organización, que ya trabaja en el ámbito de la intervención social y la defensa de los derechos de las mujeres, y que será la encargada de desarrollar la atención directa y las acciones de sensibilización vinculadas a este servicio.