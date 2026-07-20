La mejor forma de aprender muchas veces es haciendo. Con esa idea, los niños del Centro de Pedagogía Sonrisas de Cáceres han madrugado este lunes para participar en una visita muy especial a las instalaciones del Parque Móvil y Talleres de la Diputación de Cáceres.

Allí les esperaban el diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales, Alberto Ortega Villarroel, y el diputado de Talleres y Parque Móvil, Dionisio Vasco Juez, quienes los acompañaron durante un recorrido pensado para acercarles el funcionamiento de unos servicios fundamentales para el día a día de la institución provincial.

Una jornada para aprender desde dentro

Equipados con sus chalecos reflectantes, los pequeños se adentraron en las diferentes dependencias del Parque Móvil para conocer de primera mano el trabajo que realizan los profesionales encargados del mantenimiento de los vehículos oficiales y de otros servicios esenciales de la Diputación.

Fueron los propios trabajadores y trabajadoras del servicio, acompañados por los diputados, quienes ejercieron de anfitriones durante toda la visita, guiando a los niños por los talleres de herrería, carpintería, mecánica e imprenta.

Gala y Adela, del Centro Sonrisas de Cáceres: "Lo más chulo ha sido montar en los coches de los diputados" /

Todos ellos les mostraron cómo es su trabajo diario para mantener a punto la flota de vehículos de la institución, realizar reparaciones en hierro y madera o fabricar nuevos elementos destinados al mantenimiento del patrimonio provincial.

Durante el recorrido, Juan Miguel Pulido fue explicando a los pequeños la importancia de cada uno de estos oficios, animándolos a descubrir un trabajo que muchas veces pasa desapercibido. "Vais a conocer el trabajo tan valioso que hacen estos compañeros y compañeras, el oficio que desempeñan", señaló al inicio de la visita.

Descubriendo oficios casi artesanales

En el taller de carpintería, Claudio y Ramón mostraron a los visitantes cómo se construye un mostrador, cómo un simple bloque de madera puede transformarse en una figura decorativa y para qué sirven herramientas y materiales como la gubia, las molduras, la lija, el barniz o la tradicional cola de conejo, que definieron como "el pegamento más antiguo que existe".

La siguiente parada fue la herrería, donde palabras como cizalla, plancha o punzonadora comenzaron a formar parte del vocabulario de los más pequeños. Allí, José Antonio sorprendió a los asistentes personalizando unas placas de hierro con el nombre de cada niño, uno de los recuerdos más especiales de la jornada.

El recorrido continuó por el taller de mecánica, donde pudieron comprobar cómo se revisan y reparan tanto los vehículos utilizados por diputados y trabajadores de la institución como los camiones del Sepei o la maquinaria destinada al mantenimiento de carreteras y explotaciones agropecuarias.

La ilusión de subir a un camión de bomberos

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó cuando los participantes tuvieron la oportunidad de subirse a algunos de los vehículos oficiales de la Diputación de Cáceres y conocer de cerca uno de los camiones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei).

La experiencia permitió a los niños descubrir el interior de estos vehículos, conocer parte del equipamiento que utilizan los bomberos en sus intervenciones y resolver numerosas dudas sobre su funcionamiento.

La actividad despertó una gran curiosidad entre los asistentes. Gala y Adela, dos de las niñas que visitaban por primera vez estos talleres, compartieron al finalizar cuáles habían sido sus espacios favoritos.

"Yo la herrería, porque me han enseñado cómo se hacen las cosas con hierro y cómo se utilizan algunos líquidos", explicó Gala. Adela, por su parte, se quedó con la carpintería porque le gusta "hacer cosas manuales y la carpintería es mucho de eso". Eso sí, ambas coincidieron en señalar que "lo más chulo ha sido montar en los coches de los diputados".

El trabajo que mantiene la Diputación en movimiento

Aunque para muchos ciudadanos pasa desapercibido, el Parque Móvil y Talleres de la Diputación de Cáceres desempeña una función esencial en el funcionamiento diario de la institución.

Este servicio es el encargado de gestionar la flota de vehículos oficiales, coordinando su utilización por parte de los distintos departamentos provinciales y garantizando que todos ellos se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran la asignación de vehículos, con o sin conductor, el mantenimiento preventivo y las reparaciones mecánicas, además de la gestión administrativa relacionada con seguros, combustible, impuestos o la renovación de la flota.

El servicio dispone de un Taller Mecánico Central y también de un taller móvil, que permite prestar asistencia técnica directamente en los municipios de la provincia cuando resulta necesario. A ello se suma la coordinación logística para el traslado de equipos y materiales utilizados por los diferentes servicios provinciales.

Para Alberto Ortega, este tipo de iniciativas permiten acercar a la ciudadanía una parte del trabajo de la Diputación que normalmente permanece en un segundo plano. El diputado destacó la importancia de que los más pequeños conozcan unos talleres que prestan servicio a los vehículos del Sepei, a la flota utilizada por el personal y los representantes de la institución, así como a la maquinaria agrícola y de mantenimiento de carreteras. Además, subrayó el papel que desempeñan carpinteros y herreros en la conservación del patrimonio provincial.

Ortega avanzó también que la Diputación estudia ampliar estas visitas a otros centros educativos y a asociaciones de personas mayores de la provincia, para que puedan descubrir o recordar oficios tradicionales que siguen plenamente vigentes "en esta época de la inteligencia artificial y de las impresoras 3D".

Aprender jugando también es educación

Los participantes pertenecen al Centro de Pedagogía Sonrisas de Cáceres, un espacio educativo especializado en apoyo psicopedagógico que desarrolla actividades dirigidas a niños y jóvenes. Además del refuerzo escolar, el centro organiza talleres de verano, iniciativas educativas y programas formativos que buscan fomentar el aprendizaje mediante experiencias prácticas.

La visita contó también con la participación de jóvenes que forman parte del programa de inclusión para el empleo y que desarrollan su actividad en los talleres del Parque Móvil. Se trata de Antonio y Alejandro, quienes colaboran diariamente en la imprenta realizando tareas de apoyo como la preparación de paquetería, carteles, libros y otros materiales.

La responsable del Centro de Pedagogía Sonrisas de Cáceres, Chelo Serradilla, valoró muy positivamente la iniciativa y destacó que este tipo de experiencias permiten a los niños conocer profesiones y materiales con los que más adelante podrán trabajar si deciden formarse en alguno de estos oficios.

A su juicio, la propuesta también resulta muy interesante para el resto de la ciudadanía, ya que "muchas personas desconocen todo el trabajo que se realiza desde la Diputación de Cáceres".

Una lección que va más allá del aula

La visita permitió a los niños poner rostro a quienes, con su trabajo diario, hacen posible que la maquinaria de la Diputación siga funcionando. Y es que detrás de cada coche oficial, cada reparación o cada desplazamiento hay profesionales cuya labor rara vez ocupa titulares, pero resulta imprescindible para el funcionamiento de los servicios públicos. Además, para los más pequeños, descubrir ese trabajo desde dentro puede convertirse en una de esas lecciones que difícilmente se olvidan.