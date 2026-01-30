La II Feria de Formación Profesional de Trujillo reúne a alumnado, centros y empresas en el conventual de San Francisco

El Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Trujillo celebró este jueves la II Feria de Formación Profesional, una jornada de orientación académica y conexión con el empleo que, como principal novedad, se desarrolló en el conventual de San Francisco.

La feria reunió a centros educativos de las comarcas de Trujillo, Villuercas y Miajadas, con la representación de más de diez familias profesionales y más de 15 títulos formativos, entre ciclos de distintos niveles y certificados de profesionalidad, dirigidos tanto al alumnado como a sus familias.

El acto inaugural contó con la presencia del delegado provincial de Educación, Felipe A. Fernández; la secretaria general de Empleo, María José Nevado; la directora general de Formación para el Empleo, Teresa Morales; la concejala de Educación de Trujillo, Consuelo Soriano; y el director del CPR de Trujillo, Juan Antonio Bravo.

Durante la inauguración, María José Nevado destacó el papel de la Formación Profesional como una vía clave de acceso al empleo, subrayando el valor de la FP dual como herramienta de aprendizaje vinculada a la empresa y recordando que los servicios públicos de empleo ofrecen recursos gratuitos para el alumnado.

Inauguración de la II Feria de Formación Profesional celebrada en Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, valoró positivamente la celebración de esta feria en la ciudad, al considerar que refuerza la conexión entre formación y empleo y pone de relieve la apuesta del municipio por generar oportunidades laborales para los jóvenes.

Por su parte, Juan Antonio Bravo explicó que esta segunda edición tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo de los centros educativos y acercar la Formación Profesional a las familias, destacando su potencial para el emprendimiento, la creación de empleo y la fijación de población en el territorio.