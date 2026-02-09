Arroyo de la Luz celebrará el XXII Aniversario de la Fiesta de las Coles con Buche

Arroyo de la Luz acogerá los próximos 28 de febrero y 1 de marzo la 22ª edición de la Fiesta Gastronómica de las Coles con Buche, uno de los eventos culinarios más representativos de la región y que este año cuenta con el reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura. El municipio, referente de la gastronomía tradicional extremeña, rendirá homenaje a su plato más emblemático con un completo programa de actividades pensado para todos los públicos, combinando cocina, folklore, ocio y patrimonio. Las celebraciones comenzarán la mañana del 28 de febrero con un pasacalle de gigantes y cabezudos, talleres infantiles en la plaza de la Constitución, un show cooking a cargo de la chef Justi Díaz y una cata de vinos de las Bodegas Vachán. La jornada concluirá a las 20:00 horas con el Festival Nacional Folklórico en el Cine Teatro Municipal, con las actuaciones de la Escuela Infantil ‘El Harriero’, G.F.M. ‘El Harriero’ de Arroyo de la Luz y grupo invitado. Por otro lado, el 1 de marzo tendrá lugar a las 11.00 horas la ruta senderista ‘Sabor con Historia’, el pasacalle del grupo folclórico local ‘El Pandero’ y, como acto central, la degustación popular de coles con buche, que ofrecerá un menú completo en el espacio Territorio Joven, desde de las 13.00 horas. La jornada continuará y por la tarde se celebrará el tradicional baile con sorteo de cestas gastronómicas y se cerrará la fiesta con cine temático y la proyección de El Sabor de las Cosas Simples.