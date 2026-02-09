Arroyo de la Luz impulsa el expediente para que el Convento de San Francisco sea Bien de Interés Cultural (BIC)

La consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha iniciado el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, del Convento de San Francisco, situado en la localidad de Arroyo de la Luz. Esta actuación supone un paso decisivo para el reconocimiento y la protección de uno de los conjuntos históricos y artísticos más relevantes del municipio, considerado un ejemplo destacado del patrimonio cultural extremeño. El Convento de San Francisco fue fundado hacia 1574, gracias a las limosnas de particulares y al impulso de familias influyentes como los Herrera y los Condes de Benavente, señores de la villa.

El convento de San Francisco es un edificio histórico del siglo XVI, fundado originalmente como un convento de franciscanos descalzos, fue desamortizado en el siglo XIX y actualmente se utiliza como centro cultural. En el siglo XX se utilizó como almazara, de la cual actualmente se conservan en el exterior restos del molino. En este período se produjo la ruina de buena parte de las instalaciones por abandono, ya que solamente se utilizaban para alojar animales; por el contrario, el templo quedó mejor conservado al albergar la prensa de la almazara. Tras dos siglos reducido a un edificio de menor importancia en la localidad, entre 2001 y 2003 la Junta de Extremadura llevó a cabo una importante obra de rehabilitación en el edificio, destinándose desde entonces a centro cultural para actos públicos. En el año 2019 se anunciaron nuevas obras de rehabilitación.