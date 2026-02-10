Arroyo de la Luz exhibe su exquisita gastronomía para 'conquistar' al turista

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, representando a este municipio de la comarca de Tajo Salor, estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) dentro de la propuesta turística de la Mancomunidad que este año ha puesto el foco en la gastronomía como seña de identidad y atractivo turístico de la comarca. El alcalde y presidente de la Mancomunidad, Carlos Caro, destacó los recursos y celebraciones gastronómicas en las que Arroyo de la Luz tiene un papel protagonista, junto a Raquel Liberal, vicepresidenta de Tagus, y Elisabeth Martín, diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres. Arroyo de la Luz cuenta con dos Fiestas de Interés Turístico de Extremadura ligadas a la tradición culinaria: las Coles con Buche, símbolo de la gastronomía y tradición y el Día de la Luz, con degustaciones de morcillas frescas arroyanas, productos ibéricos de los campos y la dehesa local y el dulce más tradicional, la Torta de la Luz. Desde el consistorio se sigue trabajando para promocionar el patrimonio, las tradiciones y la gastronomía como motor turístico y cultural de Arroyo. El Día de la Luz en Arroyo es una celebración que se lleva a cabo cada lunes de Pascua en honor a la Virgen de la Luz. Esta fiesta, de Interés Turístico Regional desde 1997, tiene sus raíces en una batalla histórica de 1229, donde la Virgen de la Luz intercedió para ayudar a las tropas de Alfonso IX en su lucha contra los árabes.