Turismo
Arroyo de la Luz exhibe su exquisita gastronomía para 'conquistar' al turista
El municipio cuenta con dos fiestas de Interés Turístico Regional: 'Coles con Buche' y el 'Día de la Luz'
El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, representando a este municipio de la comarca de Tajo Salor, estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) dentro de la propuesta turística de la Mancomunidad que este año ha puesto el foco en la gastronomía como seña de identidad y atractivo turístico de la comarca. El alcalde y presidente de la Mancomunidad, Carlos Caro, destacó los recursos y celebraciones gastronómicas en las que Arroyo de la Luz tiene un papel protagonista, junto a Raquel Liberal, vicepresidenta de Tagus, y Elisabeth Martín, diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres. Arroyo de la Luz cuenta con dos Fiestas de Interés Turístico de Extremadura ligadas a la tradición culinaria: las Coles con Buche, símbolo de la gastronomía y tradición y el Día de la Luz, con degustaciones de morcillas frescas arroyanas, productos ibéricos de los campos y la dehesa local y el dulce más tradicional, la Torta de la Luz. Desde el consistorio se sigue trabajando para promocionar el patrimonio, las tradiciones y la gastronomía como motor turístico y cultural de Arroyo. El Día de la Luz en Arroyo es una celebración que se lleva a cabo cada lunes de Pascua en honor a la Virgen de la Luz. Esta fiesta, de Interés Turístico Regional desde 1997, tiene sus raíces en una batalla histórica de 1229, donde la Virgen de la Luz intercedió para ayudar a las tropas de Alfonso IX en su lucha contra los árabes.
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril
- Cierra Chefpan mientras La Vieja Dehesa prepara su gran ampliación en la calle Amberes de Cáceres
- El abuelito universitario de Cáceres las aprueba todas en su primer cuatrimestre: 'Un 5 son seis créditos, que es lo que importa
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas