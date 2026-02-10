Un siglo de vida
Así dio sus 100 vueltas al sol Delfina Berrocal
El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, entrega una placa conmemorativa a su paisana que cumple 100 años
EL PERIÓDICO
Arroyo de la Luz ha estado de celebración acompañando a una de sus paisanas que ha cumplido el siglo de vida. Por ello ha querido acompañarla y estar en uno de los días más importantes como es su cumpleaños. La cumpleañera es Delfina Berrocal Narciso que nació justo un 20 de enero del año 1926 en Arroyo de la Luz. Madre de cinco hijos, abuela de nueve nietos, y bisabuela de 8 biznietos, vive en su casa de la Corredera, desde donde año tras año tiene lugar el pregón de bienvenida a la Patrona, la Virgen de la Luz. Con motivo de su 100 cumpleaños, recibió la visita del alcalde, Carlos Caro, y de la concejala Mercedes Pérez, quienes le han hecho entrega de un bonito ramo de flores y una placa conmemorativa en reconocimiento a tan especial celebración, con soplo de velas incluido. Desde el consistorio le desearon muchas felicidades y mucha salud.
