Evalúan los daños a causa del temporal en Arroyo de la Luz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visitaron el pasado 31 de enero la localidad de Arroyo de la Luz para conocer de primera mano los daños ocasionados por la borrasca Kristin en el municipio. Durante la visita, Quintana y Morales, mantuvieron una reunión con el alcalde, Carlos Caro, en la que se realizó una primera valoración de los desperfectos registrados en la localidad. Después visitaron el Pabellón Municipal, una de las instalaciones municipales que ha sufrido importantes daños a consecuencia del temporal.

El alcalde, Carlos Caro, trasladó al delegado del Gobierno y al presidente de la diputación su agradecimiento por trasladarse hasta Arroyo de la Luz y la necesidad de articular fondos para la reparación de los daños producidos por la borrasca. Asimismo, les comunicó que los informes técnicos elaborados por los servicios municipales de valoración y evaluación de daños han sido remitidos a las distintas administraciones competentes: Gobierno de España, Junta de Extremadura y Diputación Provincial de Cáceres, solicitándoles ayudas para la reparación de todos los desperfectos. Tanto el alcalde, Carlos Caro, como el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz han requerido la declaración de zona catastrófica o ayudas equivalentes a la magnitud de los hechos y la implicación y colaboración de las tres administraciones, Gobierno Central, Junta y Diputación. Todo ello con el principal objetivo de coordinar las distintas ayudas que van dirigidas para que los municipios afectados puedan recuperar progresivamente la normalidad.