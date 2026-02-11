'Las Purificás' más desconocidas están en Talaván: así es la fiesta que no te puedes perder

El Ayuntamiento de Talaván ha informado que el fuerte temporal que azotó el municipio el pasado día 29 de enero dejó tras de sí un reguero de daños materiales en distintos puntos del municipio, como consecuencia de las intensas rachas de vientos y lluvias registradas durante la jornada. Uno de los efectos más visibles fue la caída y arranque de varios árboles en diferentes zonas. En el parque municipal, varios ejemplares terminaron derribados, lo que obligó a acordonar la zona. Una situación similar se dio en el cementerio, donde la fuerza del viento arrancó árboles de raíz. El temporal también provocó desperfectos en viviendas y edificios, con tejados levantados o parcialmente dañados. También carteles, señales de tráfico y elementos del mobiliario urbano terminaron dañados.

Por otro lado, el municipio de Talaván ha celebrado el pasado 7 de febrero, la festividad de Las Candelas, una cita destacada del calendario local que volvió a reunir a vecinos y visitantes. La celebración tuvo como acto central la función religiosa en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, en la que las conocidas como ‘Purificás’ fueron las protagonistas, ataviadas con el traje típico y mantilla blanca, las jóvenes participaron en la ceremonia tradicional, entrando al templo acompañadas por el sonido de las panderetas y llevando la imagen de la Virgen hasta el altar. Una vez finalizada la función, se repartieron las tradicionales roscas de Las Candelas a la salida de la iglesia. Con esta festividad, Talaván mantiene vivas sus costumbres y refuerza el valor de las tradiciones.

Finalmente, el consistorio también informó del inicio de los trabajos para construir 4 viviendas con eficiencia energética en el municipio. Estas viviendas están incluidas en el programa de vivienda protegido promovido por la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta. Serán diseñadas como edificios energéticamente eficientes, lo que significa que cumplen con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética para reducir el consumo y mejorar el confort de quienes vivan en ellas. La puesta en marcha del proyecto eso posible gracias a las gestiones realizadas por la corporación municipal.