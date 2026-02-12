El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz refuerza su compromiso con la energía limpia

El Plan de Eficiencia Energética Municipal sigue avanzando con la instalación de placas solares en edificios públicos como es en la Residencia de Mayores, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) y el Pabellón Municipal, sumándose a las ya existentes en el Centro de Interpretación. Gracias a estas instalaciones, el municipio aumenta la autosuficiencia energética, reduce el consumo de energía no renovable y ahorra costes, contribuyendo al mismo tiempo a generar energía limpia y sostenible. El alcalde, Carlos Caro, ha destacado que «este proyecto representa un paso firme hacia un modelo de municipio más sostenible. Apostar por las energías renovables no solo reduce los costes energéticos, sino que supone una inversión de futuro para los vecinos y vecinas». Una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation EU y aportaciones del ayuntamiento, que refuerza el compromiso con un Arroyo de la Luz más verde y eficiente.