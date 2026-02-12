Concienciación
Así le planta Aliseda cara al Cáncer
Ayuntamiento y vecinos reafirman su compromiso y apoyo en la prevención
El Ayuntamiento de Aliseda se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, reafirmando su compromiso con la prevención, la detección temprana y el apoyo a los pacientes y sus familias. Bajo el lema internacional de este año, ‘Unidos por lo único’, la localidad cacereña busca visibilizar que cada proceso oncológico es personal y requiere una atención humanizada y justa. Desde el consistorio se ha hecho un llamamiento a la población para continuar apoyando la investigación científica, pilar fundamental para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los afectados. «Hoy nos unimos para recordar que nadie debe caminar solo en esta lucha», señalan desde el equipo de gobierno local, invitando a todos los aliseños a participar en los actos simbólicos y mesas informativas organizadas para la ocasión.
El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora cada 4 de febrero para concienciar sobre la prevención, detección temprana y tratamiento equitativo del cáncer, destacando la singularidad de cada experiencia de los pacientes. Se busca principalmente la prevención dando importancia a la detección temprana ya que detectar el cáncer en etapas iniciales permite mayores tasas de supervivencia.
