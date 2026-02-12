Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Concienciación

Así le planta Aliseda cara al Cáncer

Ayuntamiento y vecinos reafirman su compromiso y apoyo en la prevención

La alcaldesa de Aliseda, Raquel Liberal, (a la derecha), junto a vecinos, muestran pulseras de color verde.

La alcaldesa de Aliseda, Raquel Liberal, (a la derecha), junto a vecinos, muestran pulseras de color verde. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Aliseda se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, reafirmando su compromiso con la prevención, la detección temprana y el apoyo a los pacientes y sus familias. Bajo el lema internacional de este año, ‘Unidos por lo único’, la localidad cacereña busca visibilizar que cada proceso oncológico es personal y requiere una atención humanizada y justa. Desde el consistorio se ha hecho un llamamiento a la población para continuar apoyando la investigación científica, pilar fundamental para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los afectados. «Hoy nos unimos para recordar que nadie debe caminar solo en esta lucha», señalan desde el equipo de gobierno local, invitando a todos los aliseños a participar en los actos simbólicos y mesas informativas organizadas para la ocasión.

El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora cada 4 de febrero para concienciar sobre la prevención, detección temprana y tratamiento equitativo del cáncer, destacando la singularidad de cada experiencia de los pacientes. Se busca principalmente la prevención dando importancia a la detección temprana ya que detectar el cáncer en etapas iniciales permite mayores tasas de supervivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  2. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  3. Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
  4. Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
  5. La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
  6. El orgullo de haber crecido feliz en Cabezarrubia (Cáceres): 'Salir más allá de las pistas del Licen o del Hotel Extremadura ya era un nuevo mundo
  7. La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
  8. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz

Así le planta Aliseda cara al Cáncer

Así le planta Aliseda cara al Cáncer

Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

Extremadura cierra 2025 con más apartamentos turísticos: el sector reclama una regulación "clara y estable"

Extremadura cierra 2025 con más apartamentos turísticos: el sector reclama una regulación "clara y estable"

La UEx dejó de ingresar 4,1 millones de euros por exenciones en los pagos de las tasas

La UEx dejó de ingresar 4,1 millones de euros por exenciones en los pagos de las tasas

La lluvia deja en rojo el Guadiana y varias presas del Tajo, con nuevas evacuaciones

La lluvia deja en rojo el Guadiana y varias presas del Tajo, con nuevas evacuaciones

Dehesia impulsa en Trujillo el turismo de bienestar como valor añadido para el sector

Dehesia impulsa en Trujillo el turismo de bienestar como valor añadido para el sector

Luz verde a la convocatoria de tres plazas de Policía Local en Trujillo

Luz verde a la convocatoria de tres plazas de Policía Local en Trujillo

Continúa el cruce de reproches por el Carnaval Hurdano: la Corrobra responde al Ayuntamiento de Azabal

Continúa el cruce de reproches por el Carnaval Hurdano: la Corrobra responde al Ayuntamiento de Azabal
Tracking Pixel Contents