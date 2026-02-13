Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Manuel Mariscal fija dos “líneas rojas” para negociar los presupuestos en Trujillo

El concejal no adscrito condiciona cualquier acuerdo a la bajada salarial de los liberados y al cese del jefe accidental de la Policía Local

El concejal no adscrito Juan Manuel Mariscal en Trujillo

El concejal no adscrito Juan Manuel Mariscal en Trujillo / TV Actualidad

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Trujillo, Juan Manuel Mariscal, ha anunciado públicamente que no negociará los próximos presupuestos municipales mientras no se cumplan dos condiciones que ha definido como “líneas rojas”.

Mariscal explicó que ha recibido un borrador presupuestario tras ser convocado a una reunión en el Consistorio, pero dejó clara su postura antes de iniciar cualquier diálogo. La primera exigencia pasa por la reducción del sueldo de los tres concejales liberados del Ayuntamiento, estableciendo un máximo conjunto de 4.500 euros brutos mensuales por 14 pagas entre los tres ediles, “que se lo repartan como estimen oportuno”, señaló.

La segunda condición es el cese inmediato del jefe accidental de la Policía Local de Trujillo, una petición que, según recordó, ya ha planteado en anteriores sesiones plenarias.

El edil advirtió de que, mientras estas dos cuestiones no se resuelvan, no se sentará a negociar ni con la alcaldesa ni con el Grupo Municipal del Partido Popular. Además, fue más allá al asegurar que, de no cumplirse sus demandas, quedaría cerrada cualquier posible negociación no solo para el presupuesto actual, sino también para el de 2026 e incluso el de 2027.

En ese escenario, Mariscal afirmó que esperaría al resultado de las próximas elecciones municipales antes de abordar cualquier acuerdo presupuestario futuro.

Con esta declaración pública, el concejal no adscrito marca distancia en el debate económico municipal y sitúa la negociación presupuestaria en un punto de bloqueo condicionado al cumplimiento previo de sus demandas.

