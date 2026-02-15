Estos son los mejores guisos de Navas del Madroño (Cáceres) cuando llega febrero

El 31 de enero se celebró en Navas del Madroño el Día de las Candelas. Un día que aúna fe, gastronomía y música. La fiesta comenzó con la celebración de la Santa Misa en Honor a la Virgen de las Candelas. Posteriormente tuvo lugar la presentación de los niños nacidos en el pueblo durante los últimos doce meses, como recuerdo de la Presentación de Jesús en el Templo y, para finalizar el acto religioso, se realizó la procesión acompañada con numerosas personas ataviadas con el traje típico regional. También tuvo lugar la degustación del plato típico ‘Berzas con Buche’. En torno a 300 menús se repartieron y por la tarde ambientación musical con Julián Romero. Por la noche, la disco móvil con el Dj Javi Flowers para los más jóvenes, remató este gran día festivo. Por otro lado, para el Carnaval Ventero el ayuntamiento junto con asociaciones y negocios de la localidad han elaborado un completo cartel de actividades que disfrutarán adultos y niños. Comienza el sábado día 14 con el tradicional desfile que todos los participantes. Al día siguiente, el domingo, tendrá lugar el Juego de los Números y una Chocolatada.

Ambas actividades están organizadas por dos asociaciones de la localidad: la de Amigos de la Música y el Folclore y la Asociación Taurina, de reciente creación. El día 16 se realiza la Ruta de Carnaval Infantil en Bici y por la tarde la Fiesta Infantil de Disfraces en el Mesón La Chimenea. El día 17, Martes de Carnaval, es fiesta local y se celebra el Día de la Tapa Ventera. Es típico que muchos de los participantes realicen el recorrido por los bares del pueblo vestidos con el traje regional. Por la tarde, actúa el grupo de Bailes Folclóricos local para el torcido del cordón y exhibición de bailes regionales, actividad que preparan durante todo el año para proteger la cultura tradicional. La tarde sigue con música de Julián Romero y degustación de dulces caseros en el bar de Hilario y Pilar. Con el entierro de la sardina el día 18, a las seis de la tarde se anuncia el fin del Carnaval. La sardina se llevará en comitiva hasta la plaza y se podrán degustar sardinas asadas.