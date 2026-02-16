Hinojal hace frente a los daños de la borrasca y se encomienda a San Sebastián

El mes de enero ha vuelto a ser un mes intenso y lleno de actividad en Hinojal que ha puesto de manifiesto el espíritu participativo del pueblo. El 5 de enero comenzó con la Cabalgata de Reyes Magos. También hubo taller y espectáculo de magia. El ayuntamiento regaló a todos los niños del pueblo bolsa con dibujos para colorear, rotuladores y un reloj. También entregaron un detalle a las trabajadoras de los pisos tutelados, un obsequio del ayuntamiento en reconocimiento a la gran labor que realizan con los mayores. El día 6 , día de Reyes, los socios del Hogar del Pensionista pudieron disfrutar del tradicional café con roscón. A mediados de mes, llegaron los actos en honor a San Sebastián. La cofradía de San Sebastián repartió chocolate con churros.

El día 17 la festividad de San Sebastián amaneció con una jornada estupenda, permitiendo la celebración de los actos previstos en honor al santo y manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas del municipio. A la salida de la iglesia la cofradía de San Sebastián ofreció dulces. De este modo, Hinojal ha iniciado el año con actividades para todos los públicos, manteniendo vivas sus tradiciones y reforzando la convivencia y la participación vecinal. Al igual que en muchos municipios de Extremadura, el día 28 Hinojal se vio afectado por una borrasca que dejó numerosas consecuencias tanto a nivel público como privado. Los vecinos y vecinas sufrieron daños por la caída de árboles, señales y bancos, así como desperfectos en tejados, cobertizos, farolas y chapas que salieron volando, entre otros muchos daños. El día 30 se celebró, como es tradición, la festividad de las Candelas, afectando a algunos actos en la pista municipal, la Cofradía ofreció una merienda. El día 30 amaneció con buen tiempo. Antes de la misa se celebró la procesión, en la que se sacó a la Virgen de las Candelas. Tras la misa se realizó la suelta de palomas y se repartieron dulces. La festividad se prolongó hasta la madrugada culminando con una sesión del dj, Cesar Ber al igual que se hizo el día de San Sebastián. Del mismo modo, el día de las Candelas también contó con baile manteniendo vivas las tradiciones y el espíritu de convivencia del pueblo.