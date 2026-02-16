Victorino Martín respalda los encierros del Carnaval de Trujillo en una jornada de gran ambiente

El segundo día de encierros del Carnaval de Trujillo ha tenido como protagonista a la Ganadería Victorino Martín, cuyas vacas han recorrido el tradicional trazado ante la expectación de vecinos y visitantes.

La jornada volvió a desarrollarse en un ambiente festivo, con una alta participación de corredores y público en los alrededores de la Plaza Mayor y el recorrido habitual. El buen tiempo acompañó durante gran parte del día, favoreciendo la afluencia de aficionados que no quisieron perderse una cita ya consolidada en el calendario festivo de la ciudad.

El propio Victorino Martín se desplazó hasta Trujillo para vivir el encierro en primera persona y respaldar el trabajo de la Asociación Encierros Plaza Mayor, colectivo que hace posible la continuidad de esta tradición. En declaraciones a la prensa local, el ganadero destacó “la fuerza de la tradición y de la historia” que se respira en la ciudad, subrayando el valor cultural y simbólico de una localidad como Trujillo en el contexto histórico español.

Martín, que se considera enamorado de la ciudad, asistió por primera vez a sus encierros, mostrándose impresionado por el marco monumental que envuelve la celebración, con la Plaza Mayor, la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, la iglesia de San Martín y el castillo como telón de fondo.

Con esta segunda jornada, el Carnaval trujillano continúa sumando respaldo popular y reafirmando su apuesta por unos festejos taurinos que combinan tradición, patrimonio y participación ciudadana.