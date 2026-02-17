Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aliseda prepara su popular Romería Urbana: historia, convivencia y única en España

Rinde homenaje al histórico hallazgo del Tesoro de Aliseda, ocurrido en febrero de 1920

Numerosas personas participan en la romería urbana en una edición anterior.

N. A.

El municipio cacereño de Aliseda se prepara para celebrar una de sus festividades más singulares: la Romería Urbana de 1920. Este evento, que ha ganado popularidad en los últimos años, rinde homenaje al histórico hallazgo del Tesoro de Aliseda, ocurrido en febrero de aquel año. Este evento se celebrará a mediados de marzo.

