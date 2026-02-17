Evento popular
Aliseda prepara su popular Romería Urbana: historia, convivencia y única en España
Rinde homenaje al histórico hallazgo del Tesoro de Aliseda, ocurrido en febrero de 1920
N. A.
El municipio cacereño de Aliseda se prepara para celebrar una de sus festividades más singulares: la Romería Urbana de 1920. Este evento, que ha ganado popularidad en los últimos años, rinde homenaje al histórico hallazgo del Tesoro de Aliseda, ocurrido en febrero de aquel año. Este evento se celebrará a mediados de marzo.
