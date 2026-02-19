Censo
Malpartida de Cáceres crece en población durante 2025
Ha aumentado en un total de 42 habitantes, llegando a los 4.069, un dato que rompe con la tendencia de descenso registrada durante los últimos 13 años
Malpartida de Cáceres ha aumentado su población durante 2025 en un total de 42 habitantes, llegando a los 4.069, un dato que rompe con la tendencia de descenso registrada durante los últimos 13 años gracias al empadronamiento de 157 personas, frente a las 96 que se han dado de baja. Además, durante el pasado año se registraron 11 nacimientos y fallecieron 30 empadronados. Estos datos son los obtenidos de los registros municipales y que deben cotejarse con el Instituto Nacional de Estadística. A pesar de que aún no se ha ejecutado la construcción de nueva vivienda en el municipio, se ha logrado en este año frenar el despoblamiento rural.
‘Vive en Malpartida’ nació con el objetivo de luchar contra el despoblamiento a través de acciones que atraigan población, dinamizando al mismo tiempo sectores productivos como la construcción, servicios o el comercio. La primera fase se inició con la realización de una encuesta que recogió datos, intereses y preferencias a la hora de elegir un municipio, para definir la demanda existente y adaptar las siguientes fases del plan. Una vez culminada esta primera fase, en la queel 70,33 % de encuestados se mostró interesado en cambiar de residencia, se ha puesto en marcha la segunda, que contempla el desarrollo de parcelas municipales, el impulso en la construcción de viviendas o parcelas por parte de promotoras públicas y privadas y la creación de un banco de viviendas.
- Me duele en el alma ver cómo el Ayuntamiento de Cáceres deja de la mano el lavadero de Hinche
- El embalse de Alange es muy particular y no se llena igual que los demás
- La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres
- La mujer herida en el socavón entre Berzocana y Logrosán se recupera ya en casa
- Así ha sido el Entierro de la Sardina en Plasencia
- La gigafactoría de Navalmoral de la Mata cobra nuevo impulso y alternará la producción de baterías de coche con las dedicadas al almacenamiento de energía
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- El Ayuntamiento de Cáceres activa ofertas de empleo