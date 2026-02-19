Malpartida de Cáceres crece en población durante 2025

Malpartida de Cáceres ha aumentado su población durante 2025 en un total de 42 habitantes, llegando a los 4.069, un dato que rompe con la tendencia de descenso registrada durante los últimos 13 años gracias al empadronamiento de 157 personas, frente a las 96 que se han dado de baja. Además, durante el pasado año se registraron 11 nacimientos y fallecieron 30 empadronados. Estos datos son los obtenidos de los registros municipales y que deben cotejarse con el Instituto Nacional de Estadística. A pesar de que aún no se ha ejecutado la construcción de nueva vivienda en el municipio, se ha logrado en este año frenar el despoblamiento rural.

‘Vive en Malpartida’ nació con el objetivo de luchar contra el despoblamiento a través de acciones que atraigan población, dinamizando al mismo tiempo sectores productivos como la construcción, servicios o el comercio. La primera fase se inició con la realización de una encuesta que recogió datos, intereses y preferencias a la hora de elegir un municipio, para definir la demanda existente y adaptar las siguientes fases del plan. Una vez culminada esta primera fase, en la queel 70,33 % de encuestados se mostró interesado en cambiar de residencia, se ha puesto en marcha la segunda, que contempla el desarrollo de parcelas municipales, el impulso en la construcción de viviendas o parcelas por parte de promotoras públicas y privadas y la creación de un banco de viviendas.