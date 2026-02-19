Partenalia, con la Diputación de Cáceres, busca más protagonismo para las administraciones locales en la Unión Europea

La Diputación de Cáceres ha participado, este miércoles, en la reunión del Consejo Político de Partenalia, que ha tenido lugar en el municipio valenciano de Torrent. Se trata de la Red Europea de Autoridades Locales Intermedias, de la que la Institución Provincial es miembro. En esta ocasión, en el encuentro se ha aprobado la denominada 'Declaración de Torrent'. El objetivo de la misma es avanzar en el protagonismo de las administraciones locales y provinciales en la futura política de cohesión de la Unión Europea.

Se trata de una decisión de máxima transcendencia, ya que con ella se establecería el nuevo marco financiero a nivel europeo para los próximos siete años.

En dicho documento se señala que "los criterios impuestos desde arriba, desde los niveles nacional o regional, a menudo no captan la realidad sobre de un terreno tan diverso como es la geografía europea".

La declaración respalda la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el sistema para calcular cómo se reparten los fondos de cohesión de la Unión Europea. En concreto, apuesta por que la división se base en el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante de áreas más pequeñas, conocidas como nivel NUTS-3, en lugar de grandes regiones.

Consejo Político de Partenalia. / Cedida a El Periódico

Desde Partenalia consideran que este método permite reflejar mejor la realidad económica de cada territorio y, por tanto, distribuir los fondos europeos de forma más justa y adecuada a las necesidades reales de la ciudadanía.

"Queremos ser receptores directos de esos fondos, poder gestionarlos en función de las características de los territorios", ha declarado Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres.

Ella, también presente en la reunión, ha subrayado la importancia de que las autoridades locales participen de forma activa en el diseño de los planes nacionales y regionales. En su opinión, este nuevo procedimiento favorecería una mejora de la calidad, la eficacia y el rendimiento de las asignaciones del Fondo de Cohesión.

Gutiérrez ha sostenido que desde la Red Partenalia "se continúa con la lucha". De cara al futuro, planean reunirse con el Gobierno Central y el organismo competente de Bruselas para cambiar esta situación. "No queremos solo recibir esos fondos, sino decidir y gestionar", ha indicado Gutiérrez. Según ha explicado, las administraciones locales son las que realmente conocen el territorio, y como tal, solo ellas pueden garantizar la cohesión territorial y la distribución real de los fondos.