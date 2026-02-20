Garrovillas de Alconétar exhibe su gran devoción y tradición por San Blas

La festividad de San Blas 2026 volvió a demostrar el profundo arraigo que tiene en Garrovillas de Alconétar. Se trata de una celebración que se vive, casi en su totalidad, en las calles del pueblo, donde la tradición, la música y el color de los trajes típicos llenan cada rincón del municipio. Sin embargo, la lluvia fue la protagonista durante gran parte del fin de semana e impidió que muchos actos pudieran desarrollarse tal y como estaban previstos. Los actos comenzaron con la novena en honor a San Blas, que se celebró del 28 de enero al 6 de febrero en la iglesia de Santa María de la Consolación. El viernes 6 de febrero, fiesta local en la localidad y aunque las inclemencias meteorológicas condicionaron la programación, sí pudieron celebrarse la tradicional minaría en la plaza de la Constitución, el acto organizado por el Centro Extremeño de Reus en el Corral de Comedias y el baile amenizado por el dúo ‘Alas’ en el bar Al Sur, organizado por la cofradía.

La jornada estuvo marcada por el mal tiempo, aunque se celebró la diana floreada, la Santa Misa en honor a San Blas y una paellada. También el XXXII Festival de Folklore San Blas, organizado por el grupo Escaramujo Este año además del grupo local y su escuela infantil, les acompañó el grupo de Coros y Danzas Rivera de Troya, de la Roca de la Sierra. El ayuntamiento agradece a la Cofradía de San Blas, a colectivos colaboradores y a vecinos, por mantener viva una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.