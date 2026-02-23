Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Ángela Barra a Elisa Pérez Caballero: las grandes del Casar de Cáceres

El Consejo de Participación elige los Premios Sancho IV, entre otros

Integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Casar.

Integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Casar. / CEDIDA

Nieves Agut

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Casar de Cáceres ha celebrado recientemente una sesión en la que todos sus miembros han votado las propuestas presentadas por la ciudadanía para los Premios 2026 Sancho IV, Pregonero del Carnaval y Casareñas de Leyenda. En total, se han valorado 43 propuestas ciudadanas, reflejo del compromiso y la implicación vecinal en la vida social y cultural del municipio. En la categoría de Premios Sancho IV, los reconocimientos han recaído en: Premio Cultural-Social: Ángela Barra Villa; Premio Deportivo: Elisa Pérez Caballero; Premio Empresarial: Quesería Doña Francisca; Premio Agroganadero: Esther Conejero Izquierdo. La Gala de Entrega de Premios se celebrará el próximo 21 de febrero a las 19:30 horas en la Carpa Municipal, y contará con las actuaciones de la Banda y la Coral, en una cita abierta a toda la ciudadanía. En cuanto al Pregonero del Carnaval, el Consejo ha elegido a la murga ‘Lo Mejor de Cada Casa’, que además celebra este año su décimo aniversario, convirtiéndose en un reconocimiento especial a su trayectoria y aportación al Carnaval de Casar de Cáceres. Por su parte, los nombramientos de Casareñas de Leyenda han sido: Pasado: Señorita Maricarmen, Presente: Cristina Jordán, Futuro: Esther Conejero Izquierdoiva».

Los Premios Sancho IV de Casar de Cáceres son distinciones otorgadas por el ayuntamiento para reconocer el mérito de personas, instituciones y colectivos que han contribuido a la defensa y promoción de la localidad. En la edición de 2024, los premios fueron otorgados, entre otros, a la Denominación de Origen Protegida Queso Torta del Casar.

