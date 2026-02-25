Bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan con éxito a un podenco caído en el Canal de Orellana tras el aviso de una protectora

Hoy los bomberos de la Diputación de Cáceres rescataron a un podenco que había caído al Canal de Orellana, en las proximidades de Miajadas, tras recibir el aviso a las 12:25 horas de la protectora AMIDEA de Miajadas, que alertó de la situación del animal. Una dotación del parque de Trujillo acudió al lugar y logró sacar al perro con éxito y sin lesiones aparentes, gracias a la rápida intervención y la pericia de los efectivos desplazados.

Los podencos son un grupo de perros originarios del área mediterránea, especialmente de la Península Ibérica, criados históricamente para la caza de presas pequeñas como conejos y liebres debido a su agilidad, excelente vista, oído y olfato.

Este conjunto de razas —que incluye variantes como el podenco ibicenco, el andaluz o el canario— se caracteriza por su silueta estilizada, energía intensa y lealtad hacia sus cuidadores. A pesar de estas cualidades, muchos podencos sufren abandono o maltrato, por lo que varias asociaciones de rescate trabajan para protegerlos y encontrarles hogares responsables.

El proceso del rescate

El rescate de animales que caen al agua o quedan atrapados en estructuras como canales, huecos o zanjas forma parte habitual de las intervenciones de los cuerpos de bomberos, aunque no sea una de sus misiones principales.

En este tipo de situaciones, los equipos especializados aplican técnicas de salvamento acuático que permiten aproximarse con seguridad al animal y extraerlo sin poner en riesgo ni al rescatado ni a los propios efectivos.

En otros casos documentados, los bomberos han descendido con escalas y herramientas de sujeción, han utilizado dispositivos de agarre o incluso embarcaciones para sacar a perros de canales con agua estancada, logrando rescates sin lesiones aparentes para los animales.

Las labores de rescate en medio acuático suelen requerir valoración rápida de la escena para asegurar la estabilidad del entorno y proteger tanto a los bomberos como a las mascotas. Las técnicas de intervención incluyen medidas desde el borde del agua con pértigas o cuerdas hasta el descenso directo si las condiciones y la formación del equipo lo permiten, siempre priorizando la seguridad y la efectividad.

Este suceso de hoy concluyó con un final positivo para el podenco, que pudo ser atendido tras su rescate, poniendo de relieve la importancia tanto del aviso ciudadano como de la preparación de los equipos de emergencia para actuar en casos que involucren a animales en peligro.