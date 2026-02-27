El Museo Vostell inaugura ‘Mirar para ver lo ausente’, un diálogo entre imagen y palabra

El Museo Vostell Malpartida ha inaugurado la exposición Mirar para ver lo ausente, una propuesta que invita al visitante a ir más allá de la contemplación estética para adentrarse en un ejercicio de interpretación y diálogo con la obra. La muestra reúne piezas procedentes del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y del propio museo cacereño, estableciendo un recorrido en el que distintas disciplinas se complementan.

Autoridades en la nauguración de la exposición "Mirar para ver lo ausente" en el Museo Vostell / Alejandro Cancho

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, destacó durante la inauguración el valor simbólico y artístico del enclave. “Siempre es maravilloso venir a Vostell y siempre es atractivo lo que Vostell puede ofrecer. Primero porque el entorno es único y obedece a esa innovación continua y a ese arte tan especial que hizo tan especial a Extremadura cuando Vostell llegó aquí”, señaló.

La exposición parte de una premisa clara: el arte no solo se mira, se interpreta. El comisario, Jaime Covarsí, explicó que el público encontrará “dos obras complementarias, diferentes disciplinas pero complementarias”. Según detalló, el espectador “se va a encontrar con una obra que él puede intentar desentrañar pero que tiene al lado un texto que puede servirle de guía o de contraste”, reforzando así la idea de que palabra e imagen dialogan para enriquecer la experiencia.

Exposición "Mirar para ver lo ausente" en el Museo Vostell de Malpartida / Alejandro Cancho

La propuesta asume, por tanto, una dimensión hermenéutica en la que el visitante se convierte en parte activa del proceso artístico. No se trata únicamente de observar, sino de descubrir aquello que no siempre resulta evidente a simple vista.

El director del Museo Vostell Malpartida, José Antonio Agúndez, subrayó además que esta exposición marca el inicio de un calendario muy significativo para la institución. “Una estupenda exposición que da inicio a un año muy especial porque este año 2026 concretamente el museo cumple 50 años, nada más y nada menos”, afirmó.

Con esta inauguración, el museo refuerza su papel como uno de los espacios de referencia del arte contemporáneo en Extremadura, en un año que estará marcado por la conmemoración de su medio siglo de trayectoria. Una efeméride que promete situar nuevamente a Malpartida de Cáceres en el centro de la actividad cultural de la región.