La nueva Agrupación Europea de Cooperación Territorial impulsará proyectos conjuntos en Cáceres y Portugal para mejorar infraestructuras, turismo y tejido empresarial

El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado el expediente de constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Cáceres-Beira Baixa, una figura jurídica reconocida por la Unión Europea para facilitar la cooperación entre administraciones de distintos Estados miembros.

Un instrumento europeo para cooperar sin fronteras

Las AECT están reguladas por el Reglamento (CE) 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, modificado posteriormente por el Reglamento (UE) 1302/2013. Su objetivo es permitir que entidades públicas de diferentes países gestionen de manera conjunta proyectos financiados por fondos europeos, especialmente en materia de cohesión territorial.

En este caso, la nueva AECT se plantea como una herramienta para la defensa y dinamización del mundo rural en la provincia de Cáceres y su área fronteriza con Portugal, reforzando la cooperación con la región lusa de Beira Baixa.

Un proyecto vinculado a la cooperación transfronteriza histórica

La creación de esta agrupación se enmarca en la trayectoria de colaboración hispano-portuguesa impulsada por programas europeos como INTERREG, que desde los años noventa han financiado proyectos conjuntos en infraestructuras, turismo, medio ambiente o desarrollo empresarial en la frontera.

Municipios cacereños como Valencia de Alcántara, Alcántara o Moraleja han participado históricamente en iniciativas transfronterizas relacionadas con patrimonio, movilidad y promoción turística. La AECT pretende dar estabilidad jurídica y continuidad a ese tipo de cooperación, permitiendo planificar proyectos a medio y largo plazo.

Ocho entidades municipales integradas en la estructura

La nueva sociedad estará formada por ocho entidades municipales, que trabajarán de forma coordinada para impulsar proyectos comunes en ambos lados de la frontera. Aunque el acuerdo formal recoge la participación conjunta de administraciones locales, la Diputación de Cáceres actúa como institución promotora en la provincia.

La integración de municipios de la raya cacereña permitirá abordar de manera compartida cuestiones como la despoblación, la mejora de infraestructuras, la promoción turística conjunta o el apoyo al tejido empresarial rural.

Repercusiones previstas en la provincia de Cáceres

El impacto esperado en los municipios cacereños es principalmente económico y demográfico. La AECT facilitará el acceso a financiación europea específica para cooperación territorial, lo que puede traducirse en inversiones en servicios públicos, movilidad, digitalización o promoción turística.

En comarcas como la Sierra de San Pedro o el entorno de Valencia de Alcántara, donde la proximidad con Portugal es un factor estratégico, esta herramienta puede contribuir a fortalecer la actividad empresarial y a generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo cultural y natural.

Además, la coordinación institucional permitirá compartir recursos técnicos y administrativos, algo especialmente relevante para pequeños municipios con limitaciones presupuestarias.

La constitución de la Agrupación Europea Cáceres-Beira Baixa consolida así un modelo de cooperación que busca convertir la frontera en espacio de oportunidad y no de aislamiento, reforzando el desarrollo del mundo rural en la provincia de Cáceres.